Neil deGrasse Tyson spune că fizica dintr-un film clasic este catastrofală / ​Primul serial „Alien” va aduce xenomorfii pe Pământ / Toți angajații Annapurna Interactive și-au dat demisia în bloc

​​Celebrul fizician Neil deGrasse Tyson a criticat un film clasic din cauza încălcării legilor fizicii în povestea sa, primul serial din istoria francizei „Alien” va aduce extratereștrii xenomorfi pe Pământ, în timp ce din industria jocurilor video am avut parte de o veste-șoc. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla despre omagiul emoționant adus de Hayden Christensen „celui mai bun Maestru Jedi”, serialul „Împăratul muștelor” la care lucrează BBC și apariția în cinematografele din România a noului film regizat de Yorgos Lanthimos. La acestea se adaugă multe trailere noi pentru unele din cele mai așteptate filme și seriale pentru perioada următoare.

Neil deGrasse Tyson spune că fizica dintr-un film clasic este catastrofală

Tyson, probabil cel mai cunoscut fizician din lume după decesul lui Stephen Hawking, a fost întrebat săptămâna aceasta despre probabil cel mai discutat subiect din lumea cinematografiei în ultima perioadă: filmele cu supereroi. Mai exact, el a fost întrebat la premiera de la New York a noului film Speak No Evil care lungmetraj cu supereroi a încălcat cel mai flagrant legile fizicii așa cum sunt ele cunoscute.

„Este cu siguranță Superman 1”, i-a răspuns el fără să stea pe gânduri reporterului de la ComicBook.com. Fizicianul s-a referit desigur la filmul clasic din 1978 în care rolul lui Superman este jucat de Christopher Reeves. În una dintre secvențe Superman zboară în sens contrar direcției de rotație a Pământului atât de rapid încât dă timpul înapoi. „Adică, să fim serioși”, a subliniat Tyson.

El a explicat că un astfel de eveniment ar fi catastrofal, la modul propriu. „Okay, deci zboară înapoi în jurul Pământului. Timpul inversat. Dacă ar fi încetinit Pământul și l-a oprit [din rotație], el ar fi ucis un miliard de oameni fiindcă toate oceanele ar fi ieșit pe continente și toate astea în interesul de a o salva pe Lois. În ceea ce privește încălcarea legilor cunoscute ale fizicii, acesta e vârful”, a spus Tyson.

Jurnaliștii de la IGN amintesc că un grup de cercetători de la Universitatea Leicester a calculat în 2015 că Superman ar trebui să zboare cu o viteză echivalentă cu 98% din viteza luminii pentru a putea inversa sensul de rotație al Pământului în jurul axei sale și că ar trebui de asemenea să își mărească masa de 13,7 milioane de ori pentru asta. Dar tot nu ar fi suficient pentru a da timpul înapoi.

În filmul din 1978 Superman reușește să oprească o rachetă care se îndrepta spre Coasta de Est a SUA, dar nu are suficient timp pentru a opri și una lansată înspre cea de Vest. Lois Lane moare în explozie iar supereroul zboară în jurul Pământului pentru a da timpul înapoi ca să o salveze. Printre altele, Tyson a dezvăluit că el preferă serialele ca Rick and Morty care folosesc logica științifică.

„Restul sunt un fel de lucruri magice de care poate ne vom da seama într-o bună zi cum să le facem. Ca Doctor Strange. Vedeți, eu îl prefer pe Rick din Rick and Morty deoarece când el deschide acele portaluri el folosește știință adevărată, în timp ce Doctor Strange folosește magie”, a explicat fizicianul cunoscut și pentru faptul că nu se sfiește să se exprime asupra unor subiecte ce țin de cultura pop.

Mică paranteză: Filmul Speak No Evil a apărut vinerea aceasta și în cinematografele de la noi, pentru cei interesați

Hayden Christensen i-a adus un omagiu „celui mai bun Maestru Jedi”

Comentariile fizicianului american mi-au amintit de celebra (și controversata) replică a lui Sheldon din serialul Young Sheldon cum că Star Wars e de fapt în genul science-fantasy, nu science-fiction, din cauza Forței „magice”. Iar întâmplarea a făcut ca Ewan McGregor să primească propria stea pe Hollywood Walk of Fame în aceeași săptămână în care Neil deGrasse Tyson a vorbit despre filmul Superman.

Și cine altcineva putea să îi aducă omagiul la ceremonie decât „padawanul” său Hayden Christensen? „Un prieten care mai târziu avea să îmi taie ambele picioare și să mă lase să mor pe marginea unui vulcan, dar cred că o cam meritam”, a spus acesta într-o referință la filmul Revenge of The Sith care nu prea are nevoie de explicații. El a descris interpretarea lui McGregor drept „magică”.

„Să îl vezi întrupând acest personaj, este ca și cum te-ai uita la magie. Și la cea mai bună formă de magie – nu la una care implică păcăleli sau scamatorii – ci cea care te face să crezi sincer în ceva mai măreț. Fiindcă el nu îl juca doar pe Obi-Wan. Vreau să spun că el este Obi-Wan. Și sper cu adevărat să vedem mai multe cu Obi-Wan, fiindcă acest om este aur pentru Star Wars”, a spus Christensen.

Surprinzător sau nu, el a folosit ocazia pentru a lansa un apel către Lucasfilm și Disney să revină asupra deciziei de a anula The Acolyte, primul serial Star Wars tras pe linie moartă după un sezon. Poți vedea integral discursul lui Christensen mai jos. Știrea aici însă poate e mai degrabă că Ewan McGregor a primit abia acum o stea pe Hollywood Walk of Fame, deși e unul dintre cei mai apreciați actori britanici.

Hayden Christensen at Ewan McGregor’s Hollywood Walk of Fame speech 🥹



“It’s been an honor and a thrill to get to work with you and swing a lightsaber with you and, more than all of it, call you a friend. I love you, brother.” pic.twitter.com/mgDXx0ZCtJ — Star Wars Holocron (@sw_holocron) September 12, 2024

​Primul serial „Alien” va aduce xenomorfii pe Pământ

Tot la capitolul titluri consacrate cu povestea în spațiu, după apariția în cinematografe a noului film Alien: Romulus am aflat recent noi detalii și despre serialul cu care franciza se va îmbogăți. Primul serial din istoria Alien a fost anunțat de televiziunea americană FX încă din decembrie 2020, care a dezvăluit atunci doar că el va fi creat și coordonat de Noah Hawley, în timp ce Ridley Scott va fi producător executiv.

Hawley e cineastul american cunoscut pentru crearea Fargo, un alt serial apreciat produs de FX. Acum avem și o descriere oficială pentru noul său serial: „Când o navă spațială misterioasă se prăbușește pe Pământ, o femeie tânără (Sydney Chandler) și un grup pestriț de soldați specializați în operațiuni tactice fac o descoperire fatidică ce îi pune față în față cu cea mai mare amenințare a planetei”.

Revista Empire amintește că era cunoscut încă din primăvara anului trecut că actrița Sydney Chandler (Don’t Worry Darling, Pistol, Sugar) va juca rolul principal al seriei ce urmează să apară în 2025. Distribuția e completată de actori ca Timothy Olyphant, Alex Lawther sau Essie Davis. Nici faptul că serialul Alien îi va duce în premieră pe extratereștrii xenomorfi pe Pământ nu mai era tocmai un secret.

Pentru a scoate în evidență premiera respectivă serialul a fost denumit de FX Alien: Earth. Pe lângă descrierea oficială, televiziunea americană a publicat acum și un trailer de tip „teaser” care, din păcate, e la fel de sumar ca descrierea serialului. Vestea bună e că prezentarea primului trailer acum înseamnă aproape sigur că FX intenționează să lanseze Alien: Earth cândva în prima parte a anului viitor.

Așteptările sunt absolut uriașe, nu doar fiindcă e vorba de primul serial Alien produs vreodată, ci și fiindcă FX e televiziunea care a produs Shogun și The Bear. E vorba adică de două dintre cele mai apreciate seriale făcute în ultimii ani. Cert e că, la fel ca serialele respective, vom putea vedea Alien: Earth în streaming pe Disney+ întrucât FX face parte din portofoliul vast al gigantului american al divertismentului.

​BBC a început filmările la serialul bazat pe romanul „Împăratul muștelor”

Trecând la zona în care cinematografia se inspiră din literatură, de la BBC am aflat că a început filmările la serialul care va adapta celebrul roman Lord of the Flies („Împăratul muștelor”) al autorului britanic William Golding. BBC a anunțat serialul în aprilie 2023, subliniind la momentul respectiv că acesta va fi prima adaptare pentru micile ecrane a romanului despre un grup de copii sinistrați pe o insulă pustie.

Cartea lui Golding, care a primit în 1983 Premiul Nobel pentru Literatură, a fost adaptată anterior în 3 filme lansate între 1963 și 1990. Ea a inspirat și popularul serial Yellowjackets difuzat la noi în streaming de SkyShowtime. Showrunner pentru noul serial al BBC va fi Jack Thorne (Wonder, Enola Holmes, His Dark Materials), în timp ce Marc Munden (Utopia, National Treasure, The Mark of Cain) va fi regizor.

Copiii care vor juca în serial au fost aleși în urma unui casting deschis, deci vor fi în cea mai mare parte debutanți ale căror nume nu spun nimic. În schimb, coloana sonoră a seriei e compusă de legendarul Hans Zimmer, care a primit mai multe premii ale industriei cinematografice decât poți ține evidența. Cel mai recent el a primit Oscarul pentru munca sa la primul film Dune al lui Denis Villeneuve.

Serialul Împăratul muștelor încă nu are un calendar de lansare, dar marea problemă e alta: el va fi produs pentru BBC One și BBC iPlayer în parteneriat cu „Stan”, o platformă obscură de streaming din Australia. Cu alte cuvinte, deocamdată n-avem idee unde îl vom putea vedea la noi în România. E foarte probabil însă că el va fi achiziționat prin licențiere de una din marile platforme ca Netflix, Max, Disney+ etc.

Filmul din 1963 e considerat cel mai bun din cele 3 produse de-a lungul timpului

Filmul „Kinds of Kindness” a apărut în sfârșit și în cinematografele din România

Zic să trecem la ceva ce putem vedea chiar acum, iar pe lângă antemenționatul Speak No Evil („Nu vorbi de rău”) în cinematografele de la noi a apărut vinerea aceasta și filmul Kinds of Kindness (tradus drept „Forme de bunătate” de distribuitorul local). Kinds of Kindness este cel mai nou lungmetraj al regizorului grec Yorgos Lanthimos, unul dintre cei mai apreciați cineaști din zilele noastre.

Lanthimos și-a plantat ferm steagul pe harta Hollywood cu filme ca The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, The Favourite și, cel mai recent, Poor Things. Noul său film marchează a doua colaborare consecutivă cu Emma Stone, din distribuție mai făcând parte nume cunoscute ca Jesse Plemons (rolul i-a adus premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes), Willem Dafoe și Margaret Qualley.

Kinds of Kindness a avut premiera pe 17 mai la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, iar pe 21 iunie a avut o lansare limitată în cinematografele din America de Nord. La noi apare cu ceva întârziere, ceea ce nu e tocmai neobișnuit pentru lungmetrajele ținute pentru a fi prezentate în premieră mondială la marile festivaluri internaționale de film. Comme ci comme ça, după cum ar zice francezii.

Însă recenziile criticilor pentru noul lungmetraj al regizorului grec nu sunt chiar la nivelul anterioarelor sale lungmetraje iar pe IMDb Kinds of Kindness are o notă medie de 6,7 / 10. Sigur, fiind vorba de un film al lui Yorgos Lanthimos, frumusețea e în ochii privitorului, ca să folosesc un clișeu. Trailerul pentru film e intenționat misterios, așa că mă abțin să descriu povestea pentru a evita „spoilerele”:

Toți angajații Annapurna Interactive și-au dat demisia în bloc

Săptămâna aceasta ne-a rezervat o veste șocantă din industria jocurilor video, agenția Bloomberg dezvăluind vineri că toți dezvoltatorii studioului Annapurna Interactive și-au dat demisia din cauza unei dispute cu conducerea. IGN, cel mai mare site din lume specializat pe industria video games, a confirmat independent informația și notează că aproape 30 de persoane și-au prezentat scrisorile de demisie.

Poate că nu par multe dar Annapurna Interactive, divizia de gaming a companiei media americane Annapurna Pictures, și-a clădit o reputație tocmai pe jocurile sale video indie extrem de apreciate atât de gamerii de rând, cât și specialiști. Printre titlurile publicate și distribuite de studio se numără Cocoon, Stray, Neon White, The Artful Escape și Sayonara Wild Hearts, ca să enumăr doar câteva.

Faptul că jurnaliștii de la Bloomberg au dat în premieră informația privind golirea studioului mi se pare edificatoare în ceea ce privește succesul său. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, disputa ar fi pornit de la faptul că Nathan Gary, președintele Annapurna Interactive, i-a cerut miliardarei Megan Ellison, fondatoarea Annapurna Pictures, să separe divizia de gaming într-o companie distinctă.

Ellison, fiica cofondatorului Oracle Larry Ellison, ar fi zis „pas” și Gary și-a dat demisia după negocieri, alături de toți șefii și programatorii studioului de jocuri. Vestea e cu atât mai surprinzătoare încât Annapurna Pictures a încheiat chiar luna trecută un acord cu studioul Remedy Entertainment, producătorul Alan Wake 2, pentru a finanța mai multe proiecte comune bazate pe conținutul produs de Remedy.

Megan Ellison a încercat să pună proverbiala batistă pe țambal. „Prioritatea noastră principală este de a susține partenerii noștri de dezvoltare și publicare în timpul acestei tranziții. Suntem dedicați nu doar portofoliului nostru existent de jocuri, ci și…”, șamd. Te scutesc de restul jargonului corporatist. Rămâne de văzut dacă angajații demisionari își vor fonda propriul studio, cum e de multe ori cazul.

Stray din 2022 e probabil unul dintre cele mai cunoscute jocuri care au fost distribuite de Annapurna Interactive

Hai să vedem și câteva trailere noi, că în ultimele weekenduri am rămas restant la acest capitol iar săptămâna aceasta chiar ne-a rezervat câteva de top:

SkyShowtime a prezentat primul trailer pentru Dexter: Original Sin, unul dintre cele două seriale noi Dexter pe care le-a anunțat în iulie. Original Sin nu e cel pentru care se întoarce Michael C. Hall, ci cel prolog, în care rolul titular va fi interpretat de actorul irlandez Patrick Gibson (Shadow and Bone). Deși data de lansare nu e bătută în cuie, Original Sin ar urma să apară în decembrie anul acesta;

de la Max am avut parte în schimb de un prim trailer pentru Salem’s Lot, un film bazat pe romanul omonim al lui Stephen King. Apărut în 1975, a fost al doilea roman al lui King și unul extrem de apreciat, așa că așteptările sunt cât se poate de mari, cum e de altfel cazul pentru orice adaptare a operelor sale. Filmul va avea premiera pe platforma Max în data de 3 sau 4 octombrie;

fanii filmelor de acțiune au avut și ei motive de bucurie săptămâna aceasta, Amzon Prime Video lansând un trailer pentru Paris Has Fallen, primul serial al francizei cinematografice Has Fallen. Vestea care îi va dezamăgi probabil pe unii e că Gerard Butler nu va fi protagonistul serialului, deși e așteptat să aibă o apariție cameo. Serialul va avea premiera pe Prime Video la începutul lui noiembrie;

trecând la producții așteptate în cinematografe, săptămâna aceasta ne-a rezervat un trailer și pentru The Apprentice, filmul în care actorul român Sebastian Stan îl joacă pe Donald Trump în timpul ascensiunii sale ca mogul al imobiliarelor. Filmul criticat dur de echipa de campanie a lui Trump va avea premiera înaintea alegerilor din SUA, în România urmând să apară pe 10 octombrie;

nu în ultimul rând, Sony Pictures a venit cu un nou trailer pentru Venom: The Last Dance, filmul care va încheia trilogia de lungmetraje despre unul dintre cele mai cunoscute și complexe personaje din benzile desenate Marvel. Tom Hardy se va întoarce, evident, în rolul titular, iar filmul va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu data de 25 octombrie.

