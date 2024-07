VIDEO Un nou serial va adapta în premieră celebrul roman „Ziua Șacalului”, de la care a pornit porecla lui Carlos Șacalul

Un nou serial va adapta în premieră pentru micile ecrane povestea celebrului roman „Ziua șacalului” (The Day of the Jackal), cea care i-a atras infamului asasin venezuelean Ilich Ramírez Sánchez porecla de Carlos „Șacalul”.

SkyShowtime a anunțat luni că viitorul serial care va purta același nume ca al cărții pe care se bazează va avea 10 episoade și va fi disponibil pentru vizionare pe platforma de streaming începând din 6 decembrie.

Serialul va fi o producție originală a SkyShowtime care este descris ca o „reinterpretare modernă” a cărții din 1971 a scriitorului britanic Frederick Forsyth, cunoscut pentru romanele sale de suspans.

Cartea The Day of the Jackal a fost un bestseller internațional în momentul lansării sale și a rămas populară timp de decenii. Ea spune povestea unui asasin profesionist contractat de OAS, o organizație paramilitară franceză, pentru a-l ucide pe Charles de Gaulle, președintele de atunci al Franței.

Romanul începe ca o ficțiune istorică întrucât organizația OAS a existat în forma descrisă de Forsyth și a conspirat într-adevăr să îl asasineze pe generalul Charles de Gaulle, considerat părintele Franței moderne. Însă povestea ulterioară a cărții este una fictivă.

Romanul lui Forsyth a fost ecranizat la doar doi ani după apariția sa într-un film apreciat cu Edward Fox, Michel Lonsdale și Terence Alexander, printre alții. Romanul a revenit pe marile ecrane în 1997 prin filmul The Jackal, cu Bruce Willis, Richard Gere și Sidney Poitier.

Adaptarea SkyShowtime va fi însă prima sub forma unui serial.

„Ziua șacalului”, o carte favorită a asasinilor

Asasinul profesionist din cartea lui Forsyth nu este însă infamul Carlos Șacalul. Ramírez Sánchez a primit porecla „Şacalul” în 1975 de la presă, după ce un reporter al The Guardian a găsit un exemplar din cartea lui Forsyth în apartamentul din Londra al asasinului venezuelean.

O copie în ebraică a cărții a fost găsită și în posesia lui Yigal Amir, israelianul care l-a asasinat în 1995 pe Yitzhak Rabin, premierul Israelului de la momentul respectiv.

Vladimir Arutynian, georgianul care a încercat să îi asasineze cu o grenadă în 2005 pe președinții George W. Bush și Miheil Saakașvili în timpul unei vizite la Tbilisi a liderului de la Casa Albă, a fost un cititor obsesiv al cărții și a păstrat o copie adnotată a sa în timpul plănuirii tentativei de asasinat.

El a fost arestat imediat după ce grenada pe care a aruncat-o către cei doi lideri în Piața Libertății din Tbilisi nu a detonat. Arutynian a fost condamnat la închisoare pe viață de justiția georgiană.

Asasinul din noul serial SkyShowtime va fi jucat de un actor care a câștigat Premiul Oscar

„Un asasin singuratic, fără egal și extrem de evaziv, Șacalul (Eddie Redmayne) își câștigă existența dând lovituri pentru cine plătește mai mult. Dar, după ultima sa crimă, întâlnește un rival pe măsura sa: un ofițer de informații britanic perseverent (Lashana Lynch) care începe o urmărire pe viață și pe moarte a Șacalului prin Europa, lăsând în urma sa prăpăd”, notează descrierea oficială publicată luni de SkyShowtime pentru serialul său.

Alegerea lui Redmayne pentru a-l interpreta pe asasinul din cartea lui Forsyth e cu siguranță una interesantă, el fiind unul dintre actorii britanici apreciați din generația sa.

În vârstă de 42 de ani, Redmayne a jucat în ultimul deceniu în filme ca The Theory of Everything, Jupiter Ascending, The Danish Girl, The Aeronauts sau The Chicago Seven. El a interpretat și rolul lui Newt Scamander în ultimele două filme Fantastic Beasts.

El a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație filmului The Theory of Everything, în care l-a interpretat pe faimosul fizician britanic Stephen Hawking.

Redmanye este de asemenea un cunoscut actor de teatru, câștigând în afară de Premiul Oscar și un Premiu BAFTA, un Premiu Tony și două Premii Olivier, decernate anual de Societatea Londoneză de Teatru.

Te-ar putea interesa și: VIDEO HBO a anunțat în sfârșit când apare unul dintre cele mai așteptate seriale ale sale de anul acesta

SkyShowtime pare să fi pregătit o distribuție de top pentru serialul „The Day of the Jackal”

Lashana Lynch în schimb este cunoscută mai degrabă din filmele din Universul Cinematografic Marvel, în care o interpretează pe Maria Rambeau. Ea a jucat roluri principale în Bob Marley: One Love și The Woman King, două filme care s-au bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe.

În serialul SkyShowtime joacă și Úrsula Corberó (Money Heist), având rolul Nuriei, „acel personaj aflat în centrul vieții personale a Șacalului, care nu știe cine este cu adevărat”.



Distribuția mai largă îi include pe Charles Dance (Rabbit Hole, Game of Thrones, The King’s Man), Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Game of Thrones), Chukwudi Iwuji (Guardians of the Galaxy Vol.3, The Split), Lia Williams (The Capture, The Crown), Jonjo O’Neill (Andor, Bad Sisters), Nick Blood (Slow Horses) și alți actori pe care spectatorii îi vor recunoaște din alte filme și seriale apărute în ultimii ani.

Ca întotdeauna, poți citi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: