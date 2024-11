Profesorul Thomas Kurtz, unul dintre cei doi creatori ai limbajului de programare BASIC, a murit la vârsta de 96 de ani

Profesorul Thomas E. Kurtz, matematician și inventator al limbajului simplificat de programare pentru calculatoare cunoscut sub numele de BASIC, care a deschis o nouă eră în informatică și lumea calculatoarelor personale, a murit la vârsta de 96 de ani, anunță The Register.

Anunțul a fost făcut de soția sa Agnes Kurtz, care a precizat că el a murit din cauza unei septicemii care a dus la insuficiență multiplă de organ.

Kurtz este cunoscut ca fiind co-inventatorul limbajului de programare BASIC, dar aproape la fel de influent a fost sistemul de operare pe care BASIC a rulat inițial: Dartmouth Timesharing System sau DTSS.

Kurtz a co-proiectat atât DTSS, cât și limbajul BASIC împreună cu colegul său de la Dartmouth, profesorul John George Kemeny, care a murit în 1992 la vârsta de 66 de ani. Deși era cu doar doi ani mai în vârstă, Kemeny era șeful departamentului de matematică la Dartmouth. El l-a angajat pe Kurtz ca instructor de statistică atunci când acesta din urmă era proaspăt absolvent de la Princeton, unde și-a obținut doctoratul în 1956.



La începutul anilor 1960, înainte de epoca calculatoarelor personale și a laptopurilor, un computer era de dimensiunea unei mașini mici, iar inclusiv o instituție precum Dartmouth College avea unul singur. Programarea acestuia era domeniul oamenilor de știință și a matematicienilor, specialiști care înțelegeau comenzile neintuitive folosite pentru manipularea datelor prin acele mașinării masive, care procesau informațiile în loturi mari, un efort ce putea dura uneori zile sau chiar săptămâni, amintește The New York Times.

Kurtz și Kemeny credeau că studenții vor ajunge să depindă de computere și să beneficieze de pe urma înțelegerii modului în care acestea funcționează.

„Am avut ideea nebunească că studenții noștri, studenții noștri de la licență, care nu vor avea mai târziu locuri de muncă tehnice – studenții de la științe sociale și umaniste – ar trebui să învețe cum să folosească un computer”, a declarat Dr. Kurtz într-un interviu pentru revista colegiului în 2014. „O idee complet nebunească”, a subliniat el.

Cei doi matematicieni au creat Dartmouth Time-Sharing System, care permitea mai multor utilizatori să împartă simultan puterea de procesare a unui singur computer. Acesta a înlocuit sistemul anterior, în care o persoană trebuia să își rezerve timp pentru a folosi computerul și să îl elibereze înainte ca următoarea persoană să-l poată utiliza.

„Era mai mult despre a face computerele accesibile tuturor, inclusiv celor fără o pregătire tehnică”, a spus John McGeachie, care a ajutat la construirea sistemului Dartmouth Time-Sharing, într-un interviu.

Dar arhitectura unui sistem de partajare a resurselor nu era suficientă. Kurtz și Kemeny doreau de asemenea să le ofere studenților o platformă mai simplă pentru a înțelege modul în care funcționau computerele și pentru a le permite să scrie și să ruleze propriile programe pe computerul de la Dartmouth.

