Prognoza meteo pentru București: Până la cât vor urca temperaturile în acest weekend

În Capitală, temperaturile vor urca în acest weekend până la 40 de grade, iar nopțile vor fi tropicale, anunță Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități vineri, sâmbătă și duminică, potrivit ANM.

De vineri dimineață și până sâmbătă dimineață, valul de căldură, canicula și disconfortul termic accentuat se vor menține.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă, specifică nopții tropicale, va fi de 19…22 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat (viteze la rafală de până la 30…35 km/h).

De sâmbătă dimineață și până duminică dimineață, valul de căldură va fi intens și disconfortul termic deosebit de accentuat.

Temperatura maximă va fi de 39…40 de grade, iar cea minimă, specifică nopții tropicale, va fi de 21…23 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Apoi, până luni dimineață, valul de căldură intens și disconfortul termic deosebit de accentuat se vor menține.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 40 de grade, iar cea minimă va fi de 22…23 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cea mai mare parte a țării va fi vineri sub cod portocaliu de caniculă, iar restul României sub cod galben. Valul de căldură se va intensifica sâmbătă și duminică, cu 28 de județe și Bucureștiul sub cod roșu de caniculă.

Temperaturile foarte ridicate vor continua și după aceea, iar începutul săptămânii viitoare ar putea reprezenta vârful actualului episod de caniculă, a declarat directorul executiv al ANM, Elena Mateescu.