Protest AUR la Bistrița, în frunte cu George Simion, după ce BEJ a respins lista candidaților pentru parlamentare: „Nu o să ne îngenuncheați, nu o să cedăm”

Zeci de membri și susținători AUR, în frunte cu prezidențiabilul și președintele AUR, George Simion, protestează sâmbătă la Bistrița față de decizia Biroului Electoral Județean (BEJ) de a respinge listele partidului la alegerile parlamentare.

Protestul a fost anunțat joi seară de George Simion, care și-a îndemnat susținătorii partidului să se pregătească pentru a ieși în stradă după decizia BEJ.

„Opriți caracatița de aici de la Bistrița! (…) Toți penalii de la PSD opriți ordinul dat de Coldea! Opriți nebunia împotriva noastră, nu o să ne îngenuncheați, nu o să cedăm. Aveți oameni plătiți în rândul judecătorilor și din rândul membrilor Biroului Electoral. Nu e niciun motiv ca ale noastre să fie contestate, blocate și listele să fie respinse. PSD și PNL e aceeași mizerie”, a spus George Simion într-o transmisiune live pe pagina sa de Facebook.

Simion susține că au fost depuse peste 100 de contestații în toată țara în legătură cu listele de candidați.

În județul Bistrița-Năsăud, listele AUR au fost respinse pentru că ele nu au fost semnate și de Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al partidului, după cum se arată în motivarea BEJ, publicată de bistriteanul.ro.

„În situația de față, statutul partidului prevede expres la articolul 51, alin 3, litera f că propunerile de candidați se fac sub semnătura a două persoane, respectiv președintele partidului și președintele Consiliului Național de Conducere. Examinând propunerile de candidați, se constată că acestea au fost făcute doar sub semnătura președintelui partidului, lipsind semnătura președintelui CNC, sens în care se reține că nu este îndeplinită condiția premisă prevăzută de art. 52 alin 8 din legea nr. 208/2015. Constatând, în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud sub nr. 86 din data de 16.10.2024, că nu a fost îndeplinită condiția prevăzută de art. 52 alin 8 din legea nr. 208/2015, restul condițiilor fiind îndeplinite”, se arată în decizia dată de BEJ.

Contactat de HotNews.ro, Claudiu Târziu a transmis că nu el s-a ocupat de liste și că el este responsabil de campania electorală.

„Suntem în campanie electorală și nu e momentul să facem analize în public. Există o hotărâre internă care reglementează protocolul de depunere a listelor de alegători. Contestațiile depuse în mod legal își urmează cursul în justiție și oricum nu ajută cu nimic să ne pronunțăm noi”, a transmis pentru HotNews.ro Claudiu Târziu.