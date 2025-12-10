Protest pentru „o justiție independentă”, după documentarul Recorder

Oamenii sunt chemați în stradă miercuri seară după documentarul Recorder, într-un protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii: „Independența justiției este pusă în pericol”.

Protestul spontan începe la ora 19.00, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. El a fost anunțat pe pagina de Facebook cu titlul „Protest pentru o justiție independentă”, la o zi după materialul de investigație „Justiție capturată” realizată de Recorder

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție.

Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, reclamă organizatorii protestului.

Inițiatorii protrstului cer, printre altele, „schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri, cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează”.

„Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere”, au mai transmis aceștia.

Dezvăluirile Recorder

Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Înntr-o primă reacție, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare.

„Dacă sunt aspecte concrete, sigur că ele trebuie investigate”, a spus Marinescu după ce a fost întrebat insistent într-o intervenție la Digi24 dacă va lua măsuri și dacă va cere o anchetă.