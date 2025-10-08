„Protestul prelungit al magistraților ridică o întrebare fundamentală și profund incomodă”. Cum încearcă unii avocați să oprească protestul judecătorilor și procurorilor

Mai mulți avocați reacționează pe fondul prelungirii protestelor magistraților și le solicită să deblocheze conflictul. Pe grupurile de comunicare, avocații pregătesc strategii: de la organizarea de acțiuni de protest, la acțiuni în instanță prin care să solicite anularea hotărârilor generale din august prin care judecătorii au declanșat acțiunea de protest, au precizat pentru HotNews mai mulți avocați din țară. O astfel de acțiune a fost depusă încă de luna trecută la Curtea de Apel Cluj, însă procesul este tergiversat, judecătorii formulând pe rând cereri de abținere.

Începând cu 26 august, aproape toate instanțele și parchetele din România au decis suspendarea activității până la retragerea proiectului Guvernului Bolojan de modificare a sistemului de pensii ale magistraților. Pe durata protestului sunt soluționate doar cauzele considerate urgente. În toate celelalte dosare, judecarea, respectiv activitatea de urmărire penală este amânată sau suspendată pe termen nelimitat.

Miercuri, Curtea Constituțională a amânat din nou, pentru 20 octombrie, pronunțarea asupra constituționalității legii pensiilor magistraților.

Tot miercuri, conducerea CSM a lansat noi critici la adresa Guvernului, acuzând „climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România”.

„ Continuarea acestei forme de protest, în faza controlului constituțional, riscă să transforme gardianul însuși într-un factor de presiune, subminând principiile pe care este chemat să le apere. Iar încrederea publică, odată pierdută, se recâștigă mult mai greu decât un drept special la pensie”, atrage atenția avocatul Adrian Zandomeni din Timișoara, într-un apel public în care le solicită magistraților să renunțe la proteste.

Pe fondul acestui blocaj, prelungit de amânarea deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților, nemulțumirile au escaladat, mai ales că nu există o practică unitară în țară în privința cauzelor care se soluționează în această perioadă de proteste. În anumite județe, unele dosare se judecă, în altele, spețe similare sunt amânate. Un exemplu este cazul bolnavilor de cancer, ale căror procese deschise pentru obținerea tratamentelor în regim gratuit au fost suspendate de unele curți de apel, în timp ce altele le-au judecat.

În acest context, unii avocați spun că au ajuns „paratrăsnetul nemulțumirilor” pentru că cetățenii pe care îi reprezintă le cer lor explicații.

În ultimele zile, tot mai multe voci din rândul avocaților au reacționat, reclamând că nu își mai pot exercita profesia și că încrederea în justiție va avea tot mai mult de suferit dacă blocajul va continua.

„Nu este această acțiune o formă de presiune directă asupra Curții Constituționale?”

Avocatul Adrian Zandomeni din Timișoara a lansat un apel public către magistrați, solicitându-le să renunțe la protest.

„Nimeni nu poate contesta, cu onestitate, faptul că magistrații au fost, în ultimii ani, ținta unor presiuni constante. S-au plâns, pe bună dreptate, de atacuri mediatice concertate și de imixtiuni politice care au încercat să le submineze independența. Au apărat statul de drept și, pentru asta, merită respect.

Dar, tocmai de aceea, protestul prelungit la care asistăm astăzi ridică o întrebare fundamentală și profund incomodă: când o formă de protest, oricât de legitimă în intențiile sale, devine ea însăși o formă de presiune asupra actului de justiție? Când magistrații blochează activitatea instanțelor în apărarea propriilor interese nu exercită oare același tip de presiune pe care, altădată, o condamnau? Nu este această acțiune o formă de presiune directă asupra unei alte instanțe, Curtea Constituțională?”, a scris avocatul Zandomeni pe blogul său.

Într-un dialog cu HotNews, Andrian Zandomeni a spus că „frustrarea în rândul cetățenilor este maximă” și accentuează nemulțumirile pe care oamenii le aveau deja față de justiție.

„Lumea este nemulțumită pentru că sistemul funcționează lent. Sunt situații, un divorț, spre exemplu, care este o cauză simplă, unde durează și până la un an până când se stabilește primul termen de judecată. Noi suntem un intermediar care trebuie să le explicăm oamenilor că nu avem nicio vină că așa merge sistemul, dar măgăreața pică pe noi. Din punctul acesta de vedere, sunt tot mai multe probleme cu clienții care nu pot să conceapă că durează un an până primești citație la un proces sau motivarea unei sentințe”, a declarat pentru HotNews Adrian Zandomeni.

Avocatul timișorean consideră că magistrații puteau folosi protestul ca armă a dezacordului față de legea pensiilor pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament în timpul dezbaterii publice. Acum, când legea se află pe masa Curții Constituționale, orice presiune externă este toxică pentru un proces corect de analiză, este de părere Zandomeni.

„Pentru cetățean, o amânare succesivă a termenelor e o bucată de viață pusă în așteptare”

„În spatele acestui conflict de principii stă, tăcut și ignorat, justițiabilul de rând. Pentru el, o amânare succesivă a termenelor nu este o strategie de negociere, ci o bucată de viață pusă în așteptare. O afacere blocată, o moștenire neîmpărțită, o familie care trăiește în incertitudine. Pentru cetățean, justiția care nu se înfăptuiește la timp este o justiție refuzată”, atrage atenția Adrian Zandomeni, subliniind că „imaginea și credibilitatea întregului corp de profesioniști ai dreptului sunt erodate cu fiecare zi de protest”.

Avocatul timișorean precizează că nu există nicio prevedere în codurile de procedură care să le permită judecătorilor să suspende cauze pe motive de protest.

De altfel, în ultimele zile pe grupurile interne de comunicare ale avocaților una dintre strategiile luate în calcul este contestarea în contencios administrativ a hotărârilor adunărilor generale ale judectorilor, din luna august, prin care au fost declanșate acțiuni de protest.

Avocații consultați de HotNews sunt sceptici în privința succesului unui astfel de demers. „Ei centrează, ei dau cu capul”, a exclamat unul dintre avocați, referindu-se la magistrații care ar trebui să judece hotărârea pe care ei înșiși au votat-o.

Un avocat din Cluj încearcă să anuleze în instanță protestul magistraților

La Curtea de Apel Cluj, un avocat a inițiat un astfel de demers, însă modul în care se derulează procesul vine să întărească temerile avocaților.

Avocatul Claudiu Octavian Ulici a dat în judecată Curtea de Apel Cluj în 18 septembrie, solicitând anularea hotărârii din 26 august a Adunării Generale a judecătorilor acestei instanțe prin care a s-a decis amânarea judecării dosarelor (cu excepția urgențelor) până când proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu va fi retras.

Cum un astfel de proces se poate întinde luni de zile, avocatul Ulici a mai deschis o acțiune pe rolul Curții de Apel Cluj, solicitând instanței ca până la soluționarea cauzei să suspende efectele deciziei din 26 august. Practic, judecătorii să-și reia activitatea.

Procesul de suspendare a avut trei termene de judecată până în prezent, la care magistrații s-au abținut, pe rând, de la judecarea cauzei, pe motiv că au votat hotărârea din luna august.

În paralel, avocatul Ulici s-a adresat Înaltei Curți de Casație și Justiție, solicitând strămutarea celor două procese de la Curtea de Apel Cluj. Instanța supremă a stabilit termen pentru a judeca cererile avocatului clujean abia la finalul lunii octombrie.

„Justiție tardivă = Justiție ineficace”

În timp ce în cadrul barourilor din țară se discută strategii care să ducă la deblocarea protestelor, în Dolj o parte din avocați au declanșat o acțiune spontană de protest, cu privire la efectele blocajului sistemului judiciar. S-a întâmplat săptămâna trecută, în 3 octombrie.

Câteva zeci de avocați au ieșit în fața sediului Baroului, ținând în mână afișe cu mesaje precum „Justiție tardivă = Justiție ineficace”, „Avocații vor să muncească”, „Lipsa dialogului nu este o soluție”.

„Indiferent de temeinicia revendicărilor, este nevoie de un pact social, de o cale de dialog care să conducă la deblocarea activității Justiției pentru că într-un stat european, modern, într-un stat de drept, suntem în situația în care una dintre puterile statului nu funcționează decât la parametri de avarie”, le-a declarat jurnaliștilor prezenți la protest decanul Baroului Dolj, avocatul Dragoș Nicu.

O reacție a venit zilele trecute și de la avocații ieșeni, care au avut o întrevedere cu conducerile Curții de Apel și Tribunalului Iași.

Scopul întâlnirii a fost „dezbaterea consecințelor generate de prelungirea formei de protest adoptate de magistrați asupra activității profesionale a avocaților din Baroul Iași, dar și efectele pe care aceasta le are asupra societății în general”, a transmis conducerea Baroului Iași într-un comunicat.

„Instabilitatea cronică în domeniul justiției creează probleme tot mai mari și conduce la disensiuni majore între participanții la actul de justiție, ale căror consecințe se repercutează în special asupra drepturilor cetățenilor și pun sub semnul incertitudinii derularea în condiții de normalitate și echilibru a activității de asistență juridică”, au atras atenția avocații ieșeni.

Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat miercuri după ce CCR a anunțat amânarea unei decizii privind pensiile magistraților, acuzând Guvernul că „a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești”: „Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenței justiției, care reprezintă garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiție independentă și pe deplin funcțională este indispensabilă și pentru ceilalți profesioniști ai dreptului a căror activitate este convergentă cu același obiectiv al garantării drepturilor și libertăților cetățenilor”.

Reacția se înscrie într-o serie de critici lansate de CSM după ce Guvernul Bolojan a inițiat proiectul de modificare a sistemului de pensii ale magistraților, pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. În proiect era prevăzut ca modificările să intre în vigoare din 1 octombrie, însă legea a fost atacată la Curtea Constituțională de către instanța supremă.