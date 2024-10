VIDEO „Puteți să votați pe cine vreți, taxele tot vor crește. Se va majora TVA, că e cel mai simplu”. Interviu cu Andrei Caramitru

„Va crește TVA clar, că este cel mai simplu, cu 2 puncte procentuale (n.red. de la 19% la 21%), vor mai pune niște taxe pe aici-pe acolo, și vor îngheța de tot cheltuielile”, Andrei Caramitru, economist, consultant financiar și antreprenor, într-un interviu susținut în studioul HotNews.ro.

Andrei Caramitru este fondator și CEO al Kessel Run Ventures, așa numită „fabrică de start-up-uri”, a fost Partner and Managing Director la Boston Consulting Group și Senior Partner la McKinsey & Company. De asemenea a fost consilier economic al fostului președinte USR, Dan Barna.

„Toți politicienii spun nu va crește nicio taxă. Eu înțeleg că ești în campanie și apreciez, dar e absolut evident că vor crește taxele. Puteți să votați pe cine vreți voi, poate să vină și madam Șoșoacă, poate să vină Simion, poate să vină Năsui care spune că el taie taxe la zero, nu contează cine va veni. Nu poți să spui că nu vor crește taxe. E clar că vor crește! Întrebarea cine va plăti? Vor plăti firmele mici și oamenii mai săraci? Sau mai degrabă cei bogați și firmele mari?”, se întreabă Caramitru.

„În unele zone, taxele sunt ridicol de mici”

„Întotdeauna trebuie să iei de unde sunt mai mulți bani și unde afectezi cel mai puțin”, spune Caramitru.

În opinia sa, ar trebui crescute taxele „care în anumite zone sunt extraordinar de mici, adică sunt ridicol de mici, deși lumea se enervează”. Caramitru a dat exemplul taxelor pe proprietate. „Dacă ai avea un apartament de 200.000 euro ai avea de plătit 200 euro pe lună, în altă țară. La noi e 100 lei„.

Caramitru a mai spus că o sursă pentru bugetul statului ar mai fi taxele pe moșteniri. În acest moment, moștenitorii au la dispoziție o perioadă de doi ani în care nu sunt obligați la plata impozitului de 1% din masa succesorală.

De asemenea, impozitul pe dividende și cel pe profit sunt mici și ar putea fi crescute, mai consideră economistul. Precizăm că în vară, Guvernul a intenționat să majoreze impozitul pe dividende de la 8% la 10%, însă a renunțat. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

Partidele sunt, de fapt, reprezentanții bugetarilor și pensionarilor

Economistul susține că ar prefera taxe mai mici și tăierea unor costuri la stat, însă crede că astfel de soluții sunt iluzii, deoarece „partidele sunt, de fapt, reprezentanții bugetarilor și pensionarilor”.

„Nu există partid care să nu fie reprezentantul cuiva la Stat. Inclusiv USR, ai cărui șefi lucrează la stat. Dacă-i scoți de acolo din partide, mor de foame”.

„Sunt mii, zeci, sute de mii de membri de partid prin primăria x, primăria y, șoferul lui cutare, vărul lui cutare. Cum credem noi că partidele o să se lovească ele pe ele? Aici e marea problemă. În mod normal, noi n-avem o problemă de deficit, avem o problemă de cheltuieli un pic prea mari și de încasări un pic prea mici, pentru că nu suntem echilibrați. Avem un conflict la nivel absolut fundamental între sectorul privat, care e 70% din economie, care vrea să fie Texas, și 30% de asistați social care ar vrea să fie, nu știu, probabil Suedia, comunism de lux”.

Caramitru consideră că pentru reducerea costurilor, infrastructura rutieră ar putea fi făcută nu doar cu bani de la Stat ci în Parteneriate Public – Private.

„Toată Europa este făcută pe PPP, toată infrastructura din Europa. Este ceva atât de simplu, nu e nimic science-fiction. Nu suntem capabili să scriem un contract, despre asta vorbim. Rezolvăm problema infrastructurii făcând PPP-uri la greu, cum au făcut francezii sub socialiști, cum l-au făcut italienii sub socialiști, grecii sub socialiști, pentru că nu mai aveau bani”.

„A doua soluție este să îngheți angajările, cu excepția sectoarelor super-strategice”.

„Tot marele grup OMV valorează cât Hidroelectrica la noi”

Andrei Caramitru consideră că este bună ideea unor investiții în industria chimică, însă nu cu compania austriacă OMV, așa cum a propus Guvernul. O delegație a companiei austriece OMV s-a întâlnit, săptămâna trecută cu premierul Marcel Ciolacu. Acesta a propus companiei austriece să investească în combinatele de îngrășăminte chimice din România.

„Ideea este bună, dar nu cu OMV. Noi vorbim despre OMV, parcă ar veni Microsoft, Apple sau EXXON”.

Caramitru consideră că OMV este o companie mică și are probleme financiare „până peste cap” din cauza investițiilor care au picat, precum conducta Nord Stream și proiecte în Rusia.

„Tot marele grup OMV valorează cât Hidroelectrica la noi. Și mai are și probleme financiare până peste cap. Romgaz este mai stabil și se poate împrumuta de un miliard și jumătate. Teoretic, Hidroelectrica ar putea să-i cumpere. Hidroelectrica și Romgaz valorează mai mult decât grupul OMV. Dacă luăm și Petrom, chiar de vreo trei ori. Deci, noi vorbim de parteneriate cu grupuscule falimentare, care ne mai și urăsc. Da, vorbește cu Chevron, vorbește cu Exxon, vorbește cu Shell, vorbește cu BASF, dacă vorbim despre gaze”.

„OMV vrea aici tot felul de facilități și să mai scoată niște bani din România. Noi credem că vor să investească, când ei nu au bani la centru”.

Valoarea de piață a Hidroelectrica era estimată, la începutul anului, la peste 12 miliarde de euro, iar a grupului OMV la circa 11,9 miliarde de euro.

„Aș crea un grup mare care să fie în competiție cu marile companii”

Andrei Caramitru a mai spus că pentru dezvoltarea României, zona energetică este cheia.

„Aș crea o companie mare de tot care să fie în competiție cu marile companii. Ai Hidroelectrica, care este deținut de stat majoritar, ai Romgaz deținut de stat majoritar și mai ai procent mare în Petrom. Le pui pe astea trei împreună, le dăm și celor de la OMV 10% din grupul comun, o companie care valorează de trei ori mai mult decât grupul OMV. Ar valora 30 miliarde euro pe bursă. Când ai o companie de 30 miliarde euro pe bursă, ai acces la marile bănci din SUA, vorbești de la egal la egal cu marii jucători din Golf sau din alte părți. Se discută cu totul altfel. Poți începe să cumperi companii din jur, din Balcani, adică ai cu ce juca. Acum, totul e spart pe bucățele”.

Andrei Caramitru a mai spus că România a ajuns să aibă cea mai mare economie din Europa de Sud-Est, iar în curând vom fi de dimensiunea economică a Austriei. Economia românească a crescut foarte mult datorită sectorului privat, consideră Caramitru.

„Nu are nicio legătură Guvernul că ar fi făcut vreo minune pentru economie, ci pentru că oamenii din sectorul privat sunt descurcăreți, pentru că românii se descurcă, inventează, supraviețuiește, investește, mai pierde, mai câștigă. Țara noastră este similiară cu Texas-ul, cum tot spun”.