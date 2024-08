VIDEO Putin i-a întâmpinat personal la aeroport pe ruşii care s-au întors la Moscova după schimbul de deţinuţi cu Occidentul: „Patria nu v-a uitat” / Cine sunt cei opt deţinuţi 

Joi, pe aeroportul Vnukovo din Moscova, președintele rus Vladimir Putin i-a întâmpinat și le-a mulțumit celor opt cetățeni ruși eliberați în cadrul unui important schimb de prizonieri între Moscova și Occident, potrivit AFP.

„Aș dori să vă felicit, vă mulțumesc foarte mult”, a spus el după ce i-a îmbrățișat pe câțiva dintre ei pe pistă, potrivit imaginilor televiziunii ruse. El le-a mulțumit în special celor care servesc în armata rusă „pentru loialitatea lor”.

Cei opt repatriaţi vor primi distincţii de stat, a anunţat Putin. Liderul de la Kremlin le-a spus că patria lor „nu i-a uitat, nici măcar pentru un minut”, potrivit News.ro.

⚡ President Vladimir Putin is at Moscow's Vnukovo Airport, where he will personally greet the Russian citizens returned to Moscow in Thursday's prisoner swap upon their arrival. pic.twitter.com/pGhPXxIQn0

Potrivit agenţiilor de presă ruse, la întâlnirea cu repatriaţii au mai participat şeful serviciului de informaţii FSB, Aleksandr Bortnikov, şeful serviciului de informaţii externe SVR, Serghei Narîşkin, şi ministrul apărării, Andrei Belousov.

"I want to thank you for your loyalty to your duty," Putin told the exchanged prisoners.



These prisoners include Vadim Krasikov, a Russian who was serving a life sentence in Germany for the killing of a former Chechen rebel commander in Berlin. pic.twitter.com/1Nmag95P3Z