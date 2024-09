Noi amenințări nucleare ale lui Putin la adresa Occidentului. „Se va considera un atac comun împotriva Federației Ruse”. Schimbă condițiile în care poate lansa un atac atomic – VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că au fost propuse „clarificări” în ceea ce privește doctrina nucleară a Rusiei. Una din propuneri vizează posibilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare împotriva unei țări care sprijină, chiar și fără a participa direct, un atac de orice fel asupra teritoriului rus, a spus Putin.

„S-a propus să se considere o agresiune împotriva Rusiei din partea unei țări non-nucleare, dar cu participarea sau sprijinul unei țări nucleare, drept un atac comun împotriva Federației Ruse”, a declarat Putin, într-o referire clară la Ucraina, în timpul unei reuniuni televizate cu consilierii săi, relatează AFP și Reuters.

Mai exact, liderul de la Kremlin a făcut aceste declarații în deschiderea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Rusiei, la care au participat înalţi oficiali. Putin a menționat că au fost făcute propuneri de modificare a doctrinei nucleare a Rusiei şi a spus că ar dori să sublinieze una dintre modificările-cheie propuse.

„Condiţiile pentru trecerea Rusiei la utilizarea armelor nucleare sunt clar stabilite”, a susținut Putin, menționând și că Moscova ar lua în considerare o astfel de mişcare dacă ar detecta începutul unei lansări masive de rachete, aparate de zbor sau drone împotriva sa.

Rusia, a mai spus Putin, şi-a rezervat de asemenea dreptul de a utiliza arme nucleare dacă ea sau Belarus ar face obiectul unei agresiuni, inclusiv cu arme convenţionale.

Putin a susținut că „aceste clarificări au fost atent calibrate şi proporţionale cu ameninţările militare moderne cu care se confruntă Rusia”.

„Vedem că actuala situaţie militară şi politică evoluează foarte dinamic şi trebuie să luăm în considerare acest lucru. (…) Este vorba în special de apariţia de noi surse de ameninţări şi riscuri militare pentru Rusia şi aliaţii săi”, a afirmat Vladimir Putin.

Putin pare să vizeze cu aceste declarații Ucraina şi aliaţii săi occidentali care îi furnizează armament, punctează AFP. Kievul încearcă în prezent să obţină din partea partenerilor săi autorizarea de a folosi rachete cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei. Recent, Vladimir Putin a avertizat că o astfel de decizie ar însemna că „ţările NATO sunt în război cu Rusia”.

AFP amintește de asemenea că, anul trecut, Rusia a desfăşurat arme nucleare tactice în Belarus, cel mai apropiat aliat al său, care în luna mai a acestui an a anunţat un exerciţiu sincronizat cu Moscova pentru verificarea lansatoarelor sale de arme nucleare tactice.

Actuala doctrină nucleară a Rusiei, decisă de Vladimir Putin în iunie 2020, prevede:

Ce a declarat Vladimir Putin în debutul reuniunii de miercuri Consiliului de Securitate al Rusiei:

