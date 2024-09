Ramzan Kadîrov îl acuză pe Elon Musk că i-a dezactivat mașina Tesla Cybertruck, la o lună după ce a afirmat că i-a făcut-o cadou: Nu este frumos din partea lui 

Liderul cecen Ramzan Kadîrov l-a acuzat joi pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla Motors, că a dezactivat de la distanță o mașină electrică Tesla Cybertruck pe care în august susținea că a primit-o cadou de la el, relatează AFP.

Ramzan Kadîrov, care conduce Cecenia cu o mână de fier de mai bine de 17 ani, a distribuit în august un videoclip care îl arată la volanul unui Cybertruck Tesla pe care este montată o mitralieră.

In one of the Strangest Videos I have seen in quite awhile; the Head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov made a Post earlier today showing him driving a Tesla Cybertruck equipped with a Mounted-Machine Gun somewhere in Chechnya. How the Cybertruck got to Chechnya or into the… pic.twitter.com/kySpDCiEvl