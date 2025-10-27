Răsturnare de situație în cazul șoferului care a intrat cu mașina în poarta ambasadei Rusiei de la București

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat luni că procurorul de caz a dispus clasarea dosarului în care șoferul care a intrat cu mașina în poarta clădirii misiunii diplomatice era cercetat pentru două infracțiuni.

Bărbatul era cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și in rem, pentru conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe.

„În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Bărbatul de 53 de ani a fost oprit joia trecută de jandarmi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din Şoseaua Kiseleff.

Incidentul a avut loc noaptea în jurul orei 03:15, când un jandarm aflat la paza misiunii diplomatice l-a somat pe șofer și a reușit să îl oprească înainte de a intra în perimetrul ambasadei, potrivit Jandarmeriei Capitalei, care anunțase și că bărbatul avea carnetul de conducere suspendat.

La testele polițiștilor rutieri, șoferul a ieșit pozitiv la două substanțe interzise: benzodiazepină și amfetamină. Însă analizele de la INML au arătat contrariul.