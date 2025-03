LIVE Război în Ucraina, ziua 1121: Rusia susține că a fost atacată „masiv” de Ucraina în cursul nopții. Zelenski anunță că a primit avioane de luptă F-16 suplimentare

Două orașe rusești „au suferit astăzi cel mai masiv atac cu drone”, acuză autoritățile din Rusia care susțin că au doborât, în cursul nopţii, 132 de drone ucrainene deasupra teritoriului său. Miercuri, după conversația cu Donald Trump, Zelenski a anunțat că acceptă un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Tot ieri, liderul de la Kiev a mai transmis că Ucraina a primit „mai multe” avioane de luptă F-16 de concepţie americană.

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, într-o videoconferință, că Ucraina a primit „mai multe” avioane de luptă F-16 de concepţie americană, a căror livrare către Ucraina a început în 2024. Liderul de la Kiev nu a precizat numărul exact al acestora.

De asemenea, liderul ucrainean a mai spus că preşedintele rus Vladimir Putin „nu doreşte o încetare a focului” atât timp cât trupele ucrainene rămân în regiunea rusă Kursk.

După ce a discutat telefonic cu Donald Trump, Zelenski a anunțat că a fost de acord să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice ruse, după ce Vladimir Putin a agreat același lucru în conversația telefonică avută marți cu președintele american. Zelenski a mai spus că o întâlnire între echipele de negociere ale Ucrainei și SUA poate avea loc în Arabia Saudită în zilele următoare.

Rusia a transmis joi că a doborât, în cursul nopţii, 132 de drone ucrainene deasupra teritoriului său, atacul rănind două persoane şi provocând un incendiu la o bază aeriană militară, conform autorităţilor, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Armata ucraineană trimite cu regularitate drone împotriva Rusiei, ca răspuns la atacurile Moscovei care vizează zilnic, de trei ani, teritoriul său. Conform unui comunicat de presă al Ministerului Apărării rus, 54 de drone au fost interceptate în regiunea Saratov, la aproximativ 700 km sud-est de Moscova, şi 40 în regiunea vecină Voronej.

Saratov, capitala regiunii omonime, şi oraşul Engels „au suferit astăzi cel mai masiv atac cu drone” de la începutul ofensivei ruse în Ucraina în februarie 2022, a declarat guvernatorul regional Roman Busarghin pe Telegram.

