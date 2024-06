Recuperare eficientă a contribuțiilor sociale pentru un caz de detașare internațională. Un exemplu de coordonare și conformitate fiscală transfrontalieră

În contextul complex al reglementărilor fiscale internaționale, un caz recent de detașare a unui angajat din Marea Britanie în România a evidențiat importanța unei abordări atente și conforme cu legislația în vigoare. Prin eforturile coordonate ale echipei implicate, s-a realizat recuperarea sumei de aproximativ 888.000 RON, reprezentând contribuții sociale inițial achitate la bugetul de stat român.

Detalii ale cazului

Angajatul în cauză, în lipsa unui document portabil A1 la momentul detașării inițiale, a fost înregistrat pentru contribuții sociale în România. Situația s-a schimbat odată cu pandemia de coronavirus, când angajatul s-a întors în Marea Britanie, continuând să lucreze la distanță. În ciuda schimbării locației de muncă, contribuțiile sociale au fost plătite în continuare în România până în iunie 2022.

Procesul de recuperare

Echipa responsabilă a urmat procedurile legale pentru corectarea situației, inclusiv:

Rectificarea declarațiilor fiscale relevante;

Ajustarea declarațiilor de impozit pe venit conform legislației;

Solicitarea rambursării contribuțiilor sociale prin intermediul unor documente legalizate;

Prezentarea detaliată a situației către autoritățile fiscale competente.

Rezultatul

Ca urmare a demersurilor efectuate, autoritățile fiscale au procedat la restituirea sumelor respective, confirmând că acestea nu erau datorate în România pentru perioada specificată.

Contribuția echipei

Colaborarea cu reprezentanții clientului, atât cei din România, cât și cei din Marea Britanie, a fost esențială pentru finalizarea cu succes a proiectului. Sprijinul primit din partea lor pentru pregătirea documentației necesare și susținerea în discuțiile cu autoritățile competente au avut un rol determinant.

Proiectul a fost gestionat de o echipă formată din profesioniști cu experiență în domeniul fiscal, care au colaborat pentru a asigura respectarea normelor de securitate socială și fiscalitate internațională.

Echipa de proiect: Claudia Sofianu, Partener, lider al departamentului Impozit pe venit și contribuții sociale, Dorina Marcu, Manager, Ruxandra Luca, Senior HUB, Anca Atanasiu, Avocat, Senior Managing Associate, și Ana Flueran – Avocat, Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, cu ajutorul Adelinei Iancu, Avocat, și Călin Stan, Avocat, Partener, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, pe partea de împuternicire specială pentru angajator.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 49,4 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Rețeaua lor este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia îi ajută să le ofere clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 900 de angajați din România și Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale.

Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați: www.ey.com

