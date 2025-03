VIDEO Ce a spus Peskov, zâmbind, după ce a fost întrebat de câte ori au vorbit de fapt Trump și Putin în ultima vreme

Este posibil ca Vladimir Putin și Donald Trump să fi vorbit de mai multe ori decât cele două convorbiri telefonice despre care s-a vorbit public în ultimele luni, a dat de înțeles purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Până în prezent, au fost anunțate două convorbiri telefonice între Putin și Trump în acest an – pe 12 februarie și pe 18 martie – deși au existat speculații cu privire la contacte mult mai frecvente și, de asemenea, informații că cei doi au vorbit chir și înainte ca Trump să fie ales anul trecut, scrie Reuters.

Când a fost întrebat de cel mai important corespondent de pesă de la Kremlin, Pavel Zarubin de la televiziunea de stat despre afirmațiile lui Trump care indicau că ar fi existat mai mult de două apeluri, purtătorul de cuvânt Peskov a răspuns că au fost publicate informații despre acele apeluri despre care știa el.

„Ascultați, vă informăm despre conversațiile de care avem cunoștință. Dar nu putem exclude orice altceva”, a spus Peskov cu un zâmbet.

Zarubin l-a întrebat apoi: „Deci tot felul de nuanțe sunt posibile, așa cum se spune?”, la care Peskov a răspuns: „Ei bine, așa aș răspunde la întrebarea dvs.”

