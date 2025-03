LIVE Război în Ucraina, ziua 1124: Încep negocierile din Arabia Saudită privind un armistițiu / „Atac masiv” cu drone asupra Kievului, au murit trei oameni, inclusiv un copil de 5 ani

Rusia a spus că va aborda cu stare de spirit „combativă și constructivă” discuțiile cu americanii pe tema Ucrainei, programate să înceapă duminică în Arabia Saudită. Delegațiile ucraineană și americană urmează să se întâlnească duminică în Arabia Saudită, a anunțat sâmbătă seara Volodimir Zelenski. Apoi, luni, sunt programate negocieri simultane între ucraineni și americani, pe de o parte, și ruși și americani, pe de altă parte, notează AFP.

Evoluțiile de duminică, ziua 1124 a războiului din Ucraina, LIVETEXT:

10:52

SUA speră încă să se ajungă la o încetare a focului în câteva săptămâni, chiar dacă părțile în conflict continuă atacurile și semnalele de dinaintea negocierilor ce vor avea loc zilele acestea sugerează că Kremlinul nu se grăbește să ajungă la un acord, scrie Bloomberg.

Casa Albă vrea să se ajungă un acord de armistițiu până pe 20 aprilie, care anul acesta este Paștele atât în ​​biserica occidentală, cât și în cea ortodoxă, dar recunoaște că ar putea fi mai târziu, având în vedere decalajele mari dintre pozițiile celor două părți, potrivit unor surse informate.

10:06

Serviciile online ale companie feroviare de stat Ukrzaliznytsia nu funcționează din cauza unei defecțiuni tehnice, a anunțat duminică aceasta, fără a oferi detalii suplimentare.

„Vânzările de bilete prin aplicație și site-ul web, serviciile de comenzi online și alte servicii nu funcționează temporar”, a anunțat compania pe Telegram.

După invazia rusă din 2022 și închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei, trenurile au devenit principalul mod de transport intern și internațional.

Compania de căi ferate nu a precizat ce a cauzat defecțiunea tehnică. Autoritățile de stat ucrainene au acuzat adesea hackerii ruși pentru întreruperile serviciilor online ale organizațiilor de stat și private după începutul războiului. (Reuters)

09:56

Rusia a lansat peste noapte un număr mare de drone de atac de tip Shahed, 122, din care au fost doborâte cel puțin 97, au spus forțele aeriene ucrainene.

De asemenea, forțele Moscovei au lansat 25 de drone imitatoare care nu au provocat consecințe negative, potrivit unui mesaj pe Telegram.

Atacul rusesc a afectat regiunile Kiev, Harkov, Sumî, Cernihiv, Odesa și Donețk, au mai transmis forțele aeriene ucrainene.

09:47

Un atac rusesc cu drone asupra Kievului a ucis cel puțin trei persoane, inclusiv un copil de 5 ani și a provocat incendii câteva blocuri și în alte locuri din capitală, au declarat oficialii ucraineni duminică dimineața. Primarul Vitali Klitschko a scris pe Telegram că a fost vorba de „un atac masiv cu drone inamice asupra Kievului”.

Klitschko a spus că serviciile de urgență au fost trimise în mai multe cartiere ale orașului după ce au fost anunțate incendii și alte pagube. Martori Reuters au auzit mai multe explozii în ceea păreau a fi sisteme de apărare aeriană în funcțiune.

„În timpul curățării de dărâmături din districtul Holosiivskyi, salvatorii au găsit trupul unui copil. Cadavrul unui bărbat a fost găsit mai devreme în același loc”, a transmis serviciul de stat de urgență al Ucrainei pe Telegram.

Ministerul de Interne al Ucrainei a spus și că opt persoane au fost rănite în oraș în urma atacului.

08:11

Keir Starmer: Donald Trump are dreptate în ce privește apărarea europeană / Cum cultivă premierul britanic relația sa cu președintele american.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că președintele american Donald Trump are dreptate când spune că țările europene trebuie să suporte o povară mai mare pentru apărarea lor colectivă, a scris duminică The New York Times, preluat de Reuters.

Starmer încearcă să adune o forță militară multinațională pe care o numește o coaliție a celor doritori să mențină cerul, porturile și frontierele Ucrainei în siguranță după orice acord de pace.

07:01

I-au cerut lui Trump să retragă trupele de la baza Kogălniceanu / „Afirmația că România e mai sigură ca niciodată e ridicolă și iresponsabilă”.

Două reviste conservatoare americane au cerut administrației Trump să își retragă trupele de la Baza Kogălniceanu din România, invocând decizia „nedemocratică” a autorităților de la București de a bloca candidatura lui Călin Georgescu. Într-un interviu pentru publicul HotNews, experta în securitate Iulia Joja explică de ce semnalul poate fi unul important, avertizează că riscul unei astfel de retrageri crește cu fiecare zi și observă că autoritățile de la București ar trebui să discute, inclusiv public, planuri de contingență pentru această eventualitate, dar nu o fac.

