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Actualitate

Riscă UE să devină „bolnavul” lumii?

Sebastian Jucan
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Uniunea Europeană rămâne fără timp pentru a pune în aplicare reformele economice propuse de Mario Draghi, fostul șef al Băncii Centrale Europene, cu doi ani în urmă.

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