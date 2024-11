Robotul Ai-Da a vândut un tablou cu peste un milion de dolari, o premieră istorică

Un portret al lui Alan Turing creat de un robot a fost vândut la licitaţie cu peste un milion de dolari, scriind astfel istorie, relatează vineri agențiile DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Robotul Ai-Da a devenit primul artist robotic umanoid a cărui operă de artă a fost vândută de către o importantă casă de licitaţii, Sotheby’s.

Creat de o echipă condusă de Aidan Meller şi numit după Ada Lovelace (1815-1852), considerată primul programator de calculatoare, Ai-Da este un robot ultra-realist, conceput să arate ca o femeie, dotat cu camere de luat vederi în ochi şi cu inteligenţă artificială (AI) pentru a crea desene, picturi şi sculpturi.

Opera de artă intitulată „AI God”, cu o valoare estimată între 100.000 şi 150.000 de lire sterline, a depăşit cu mult preţul de vânzare preconizat, fiind adjudecată joi, la o licitaţie desfăşurată online, pentru 1,32 milioane de dolari.

Portretul de mari dimensiuni, care are o înălţime de 2,2 metri şi a fost creat folosind algoritmi AI, îl înfăţişează pe Turing, considerat părintele informaticii moderne.

Pentru „AI God”, Ai-Da a ales trei dintre cele 15 portrete pe care i le făcuse lui Turing şi o pictură pe care o realizase cu maşina lui numită „Bombe”. Acestea au fost apoi fotografiate şi încărcate pe un computer unde imaginea finală a fost asamblată pe baza unei discuţii cu Ai-Da, folosind modelul ei lingvistic, despre modul în care dorea să arate opera de artă finală.

Imaginea finală a fost imprimată cu ajutorul unei imprimante 3D, Ai-Da adăugând semne şi texturi pe pânza finală pentru a finaliza opera de artă.

Asistenţii din cadrul studioului au adăugat, de asemenea, textură pe opera de artă, deoarece braţul robotic al lui Ai-Da nu se poate întinde atât de mult pe o pânză de mari dimensiuni.

