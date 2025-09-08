România cumpără o corvetă ușoară din Turcia, de care armata are „mare nevoie”, și pentru care va plăti 223 de milioane de euro

Membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare, dotată „cu echipament modern, interoperabil NATO”, de către Guvern din excedentul armatei turce, a anunțat luni ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a precizat că nava costă 223 de milioane de euro fără TVA.

„A fost o ședință a comisiilor reunite de apărare din Senat și Camera Deputaților (…) pentru a obține aprobarea pentru achiziționarea unei corvete ușoare, pe care urmează să o achiziționăm din Turcia. Este o procedură începută de anul trecut prin care Armata Română va lua o corvetă ușoară, care este gata, este produsă în Turcia, este o achiziție guvern la guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Armata Română, Forţele Navale Române au mare nevoie”, le-a spus Ionuț Moșteanu reporterilor, după o ședință a Comisiilor reunite de Apărare din cadrul Parlamentului.

„În finalul discuției cu membrii comisiilor am obținut un aviz în unanimitate pentru această achiziție”, a adăugat oficialul guvernamental.

Ionuţ Moşteanu a adus în discuție și „provocările pe care le are Armata Română”, precizând că „avem o misiune de mare succes în Marea Neagră, alături de aliaţii turci, aliaţii bulgari, misiunea de deminare care îşi face treaba în fiecare zi şi asigură securitatea navigaţiei în Marea Neagră”.

Conform ministrului, Marea Neagră trebuie să rămână „o mare a păcii”, iar acest lucru se va întâmpla „doar arătând că suntem bine echipați și continuând misiunile comune pe care le avem cu aliații NATO”.

„Pentru asta avem nevoie de această echipare”, a mai explicat Moşteanu.

Oficialul a fost întrebat despre prețul de achiziție al navei, ministrul precizând: „Valoarea acestei corvete, prețul este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA”.

„Peste acest preț, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete și alte dotări suplimentare. Corveta va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are”, a menționat Moșteanu.