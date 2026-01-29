România, de peste o lună fără ministru la Învățământ. Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației astăzi”

Președintele Nicușor Dan, a spus joi seară, la Digi24, că preluarea conducerii ministerului Educației reprezintă „un act de curaj”, în condițiile în care România nu are un titular la acest portofoliu de peste o lună, după demisia lui Daniel David.

„Nu e bine. Evident că nu e bine. E un act, ca să fim foarte direcți, e un act de curaj pentru cineva care să fie ministru al Educației astăzi”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat despre situația în care se află ministerul.

„Aștept să vină acea persoană care să aibă și anvergura profesională și curajul să preia portofoliul”

Șeful statului a spus că sistemul de educație este subfinanțat de ani de zile și că nu există o motivație proporțională între responsabilitățile din domeniu și alternativele de pe piața muncii.

„Sistemul de educație este subfinanțat de ani de zile, nu există o motivație proporțională pentru ca oamenii să intre în sistemul de educație care să fie proporțională cu responsabilitățile și cu alte opțiuni de pe piața muncii. Suntem după o jumătate de an de la o diminuare a banilor care s-au dus în sistemul de educație. Multe probleme care vin din vechime. Suprapunerea dintre programele școlare și ceea ce cere viața normală, piața muncii. Aștept să vină acea persoană care să aibă și anvergura profesională și curajul să ia portofoliul”, a mai precizat șeful statului.

Întrebat dacă fostul ministru Daniel David a greșit, președintele a evitat să răspundă.

„Putem să analizăm diverse măsuri, e și făcută în parte analiza asta, o să și avem întâlniri cu sindicatele, cu ciferele pe masă. Tot timpul când iei decizii în regim de urgență faci și greșeli. Nu aș vrea să facem discuția asta acum, mai ales că vreau să am opinia tuturor oamenilor din sistem. Noi am avut riscul, pe care nu îl mai avem acum, ca piața financiară și investitorii să spună că România nu este o țară recomandată investițiilor, ceea ce ar fi fost un dezastru (…) Nu mai suntem acolo. Când am fost cu acest risc acum șapte luni, s-au luat niște măsuri într-un termen foarte scurt, la Educație a fost cel mai scurt. Când lucrezi în regim de viteză faci și greșeli”, a spus Nicușor Dan.

Ilie Bolojan nu a găsit încă un ministru al Educației

După demisia lui Daniel David, din 22 decembrie, România nu are încă un ministrul al Educației.

Surse politice au declarat pentru HotNews că în ultimele două ședințe ale Biroului Politic Național al PNL nu a existat nicio discuție despre numele persoanei care trebuie să primească sprijinul partidului pentru a ocupa funcția de ministru al Educației.

Interminatul este asigurat de Ilie Bolojan, despre care HotNews a scris că îi ia în calcul pe Marilen Pirtea (deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara) sau pe Luciana Antonci (consilieră a premierului și fostă inspectoare școlară) să preia portofoliul la educație.

Pe parcursul lunii ianuarie Ilie Bolojan a avut discuții cu cei doi, conform surselor HotNews, însă nu s-a ajuns la nicio decizie.

Bolojan poate ocupa în mod interimar și funcția de ministru al Educației cel mult 45 de zile, conform legii. Acest termen expiră, în acest caz, în 28 februarie.

Totuși, dacă termenul de 45 este depășit, nu există sancțiuni. În trecut, Bolojan a stat interimar pe funcția de vicepremier lăsată liberă de Dragoș Anastasiu mai mult de 45 de zile.