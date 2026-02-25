România recuperează păduri după anularea unor titluri de proprietate. Peste 2.500 de hectare luate de Romsilva în Covasna
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Ministerul Finanțelor au reușit, în urma unor demersuri judiciare, să readucă în proprietatea publică a statului o suprafață de 2.571 de hectare de fond forestier, situată în județul Covasna.
Pentru această suprafață, dreptul de proprietate a fost reconstituit în anul 2002 în favoarea Composesoratului Ojdula.
Turist în pădure, Foto: Dreamstime
