Rusia a lovit Ucraina cu un atac masiv cu drone pe timp de zi, ce a ajuns până la Ternopil

Rusia a lansat peste 400 de drone asupra Ucrainei într-un atac lansat vineri în timpul zilei, rănind 10 persoane în orașul vestic Ternopil, au declarat oficiali ucraineni citați de Reuters.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a atacat țara cu 409 drone între orele 8:00 și 15:30, ora locală (05:00–12:30 GMT). Unitățile de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 388 dintre acestea în nordul, sudul, centrul și vestul țării, potrivit aceleiași surse.

Mai devreme în cursul zilei, Kievul anunțase că Rusia a trimis 210 drone asupra Ucrainei într-un atac nocturn.

De la începutul războiului, în urmă cu mai bine de patru ani, Rusia a desfășurat în principal atacuri masive cu drone și rachete pe timpul nopții. În ultimele săptămâni, a lansat în mod repetat sute de drone și rachete și în timpul zilei, stabilind pe 24 un record pentru numărul de drone folosite într-un astfel de atac.

Serhii Nadal, primarul orașului Ternopil situat la aproximativ 150–200 km de granița cu Polonia, a declarat că 10 persoane au fost rănite în atacul care a vizat facilități industriale și de infrastructură.

Orașul Ternopil pe harta Ucrainei, FOTO: Google Maps

El a adăugat într-un mesaj publicat pe Telegram că atacul a provocat de asemenea pene de curent în unele zone și că în atacul asupra orașului că au fost implicate peste 50 de aeronave fără pilot.

Shaheds are dropping one after another.

About 60 (!) drones attacked Ternopil within 1 hour. pic.twitter.com/pfGCgO8x8M — EMPR.media (@EuromaidanPR) May 1, 2026

Multe dintre dronele lansate de ruși au vizat centrul Ucrainei

Guvernatorul regiunii Cerkasî din centrul Ucrainei a anunțat că 19 drone au fost doborâte deasupra acesteia, și că atacul a produs pagube la o grădiniță, o școală, șapte locuințe private și o linie electrică.

Guvernatorul local din Vinnița, o altă regiune din centrul Ucrainei, a anunțat că o femeie a fost rănită în timpul atacului și că o clădire a fost complet distrusă.

În apropierea orașului-port Odesa, care fusese vizat și de atacul nocturn, un alt atac din timpul zilei a avariat acoperișul unui centru comercial și a provocat un incendiu.

Între timp, drone ucrainene au lovit vineri portul rusesc Tuapse de la Marea Neagră pentru a patra oară în 16 zile, în timp ce autoritățile se confruntă cu un dezastru ecologic în creștere, cauzat de nori de fum negru toxic și de scurgeri de petrol în mare.