VIDEO Rusia şi Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri, în cadrul unui acord intermediat de Emiratele Arabe Unite

Rusia şi Ucraina au efectuat, vineri, un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte aducând acasă 95 de prizonieri în cadrul unui acord în care Emiratele Arabe Unite au acţionat ca mediator, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării, într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram, a declarat că militarii ruşi care se întorc sunt supuşi unor controale medicale în Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei în războiul de peste 2 ani şi jumătate.

O înregistrare video postată pe contul de Telegram al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a arătat bărbaţi, unii înfăşuraţi în steagul ucrainean albastru şi galben, coborând dintr-un autobuz şi fiind îmbrăţişaţi de cei dragi.

„De fiecare dată când Ucraina îşi salvează oamenii din captivitatea rusă, ne apropiem tot mai mult de ziua în care libertatea va fi redată tuturor celor care se află în captivitatea rusă”, a scris Zelenski.

95 of our people are home again. These are the warriors who defended Mariupol and "Azovstal," as well as the Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, and Kherson regions.



Each time Ukraine rescues its people from Russian captivity, we bring closer the day when freedom will be… pic.twitter.com/kuJsGbja8T