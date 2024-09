Rusia spune că Ucraina a atacat-o azi-noapte cu peste 100 de drone / Un guvernator admite că „un incendiu s-a extins la obiecte explozive” – VIDEO

Rusia a afirmat sâmbătă dimineață că a doborât peste o sută de drone ucrainene deasupra teritoriului său în cursul nopții, adăugând că informațiile preliminare arată că atacul a provocat pagube limitate și nu a făcut victime, transmite France Presse.

„O sută una drone ucrainene cu aripă fixă au fost interceptate și distruse de sistemele de apărare aeriană în serviciu”, a transmis pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

Cincizeci și trei de drone au fost doborâte deasupra regiunii vestice Bryansk, de pe frontiera cu Ucraina, și unde guvernatorul a declarat că nu au existat pagube sau victime.

Optsprezece au fost doborâte deasupra Krasnodar (sud-vest), regiunea aflată peste strâmtoarea Kerci de Peninsula Crimeea.

Potrivit guvernatorului din Krasnodar, Veniamin Kondratyev, resturile căzute de la o dronă „au provocat un incendiu care s-a extins la obiecte explozive” în districtul Tihorețky. Locuitorii au fost evacuați, dar nu au fost raportate victime, a adăugat el pe Telegram.

Imagini neverificate de pe rețelele de socializare arată detonări masive în zonă și explozii secundare, ceea ce sugerează că a fost afectat un depozit de muniții.

And in other news, the Russian ammunition depot at Tikhoretsk (Kamennyi) in Krasnodar Krai was hit by Ukrainian drones and is cooking off 45.8843250, 40.04363091 pic.twitter.com/OaW8IS88vT

Ukrainian Forces 🇺🇦 have struck a large Russian ammo depot in the Tikhoretsky District of Krasnodar Krai in Russia over 300km from the frontline causing massive explosions tonight



Ukraine has also struck another ammo depot in Tver with several drones/missiles 460km inside Russia pic.twitter.com/htv7P2ZzZl