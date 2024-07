SAGA Festival: Unul dintre principalii artiști şi-a întrerupt concertul, a aruncat căştile şi a ieşit de pe scenă: „Nu mi-au dat niciun ban”

DJ-ul orlandez Hartwell a acuzat că nu a fost plătit și a invocat probleme tehnice înainte de a părăsi scena spre stupoarea celor prezenți, relatează News.ro. În replică, organizatorii Saga Festival spune că artistul este singurul care a invocat asemenea motive și ar fi rezolvat problemele dacă acestea le comunica.

„Am călătorit tocmai din Olanda pentru a performa pentru voi (…) Acest festival de rahat nu mi-a dat niciun rahat de ban pentru a fi aici în această seară, dar tot sunt aici, iar echipamentul lor e de rahat. Nu funcţionează nimic (…) întregul echipament mă dezamăgeşte. Nu pot să performez, este imposibil pentru mine să fac asta”, a spus, de pe scenă, artistul înainte de a pleca.

Organizatorii festivalului au transmis, pe reţelele de socializare, că ar fi rezolvat orice dificultate tehnică, dacă le-ar fi fost semnalată, deşi alţi artişti au performat fără probleme.

„Păi, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen şi toţi DJ-ii de la celelalte 5 scene au apucat să performeze în prima zi de SAGA iar tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca şi tine. Acelaşi set pare să funcţioneze acum perfect pentru Will Sparks (…) Am fi rezolvat orice dificultate tehnică fără efort şi în cel mai scurt timp, dacă ne-ai fi lăsat şi nu ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă pentru a-ţi răspunde cerinţelor, inclusiv cele legate de plată. Ne pare rău pentru fanii tăi, ai noştri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârşit la Bucureşti”, este mesajulm oficial de pe pagina de Facebook a festivalului.

Potrivit forţelor de ordine de la festival, prima zi s-a petrecut fără incidente majore.

Jandarmii, poliţiştii, pompierii şi autorităţile locale au aplicat 44 de sancţiuni contravenţionale (32 de amenzi în valoare totală de 96.625 de lei şi 12 avertismente).

„În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri, prin măsurile active de verificare, au fost oprite din a participa la festival 25 de persoane, identificate având asupra lor substanţe interzise la deţinere. O atenţie deosebită a fost acordată asigurării primului-ajutor”, a transmis, sâmbătă, Jandarmeria Bucureşti.

Echipajele implicate în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi de prim-ajutor din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov au acordat sprijin participanţilor, în următoarele situaţii:

16 traumatisme diverse (excoriaţii, contuzii etc.);

alte 91 de cazuri cu afecţiuni medicale diverse (lipotimie, stări febrile, cefalee, hipertensiune arterială etc.).

Cea de-a patra ediţie a festivalului SAGA are loc la Romaero, în perioada 5-7 iulie.

Spectatorii vor avea ocazia să asculte peste 150 de artişti, mulţi dintre ei concertând pentru prima oară în România. Printre cei mai aşteptaţi sunt Nicki Minaj, Rita Ora, Tyla, Armin Van Buuren.