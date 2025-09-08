Salman Rushdie va lansa o nouă carte, prima sa operă de ficțiune după atacul grav care l-a desfigurat

Salman Rushdie va lansa în curând o colecție de nuvele și povestiri – prima sa carte de ficțiune publicată de când a fost înjunghiat de mai multe ori și spitalizat în 2022 în urma unui atac în care și-a pierdut vederea la unul dintre ochi.

Editura Random House a precizat că volumul care se va numi „The Eleventh Hour” (A unsprezecea oră) va include „cinci povestiri și nuvele interconectate care explorează misterele eterne ale celei de-a unsprezecea ore a vieții”, va fi scoasă la vânzare în librării în data de 4 noiembrie.

Cartea este deja disponibilă pentru pre-comenzi pe site-uri ca Amazon și Barnes & Noble.

Potrivit Random House, noua carte a lui Rushdie va include „personaje de neuitat”, precum un „copil minune al muzicii, cu un dar magic”, fantoma unui profesor de la Cambridge care ajută un student „să se răzbune pe torționarul său de-o viață” și un mentor literar care a murit misterios. Poveștile din „The Eleventh Hour” se vor desfășura în trei țări ale lumii în care a trăit Rushdie: India, Anglia și Statele Unite.

Cum descrie Salman Rushdie noua sa carte de ficțiune

„Cele trei nuvele din acest volum, scrise toate în ultimele 12 luni, explorează teme și locuri care m-au preocupat mult – mortalitatea, Bombay, despărțirile, Anglia (în special Cambridge), furia, pacea, America. Și Goya și Kafka și Bosch, de asemenea”, a spus Rushdie într-o declarație transmisă prin Random House mai devreme în cursul acestui an, potrivit AP.

„Mă bucur că aceste povestiri, foarte diferite una de cealaltă ca decor, intrigă și tehnică, reușesc totuși să intre în dialog între ele și cu cele două povestiri care servesc drept prolog și epilog pentru această triadă. Am ajuns să privesc acest cvintet ca pe o singură operă și sper ca cititorii să o perceapă și să se bucure de ea în același fel”, a mai spus el.

Ficțiunea lui Rushdie, în special romanul „Midnight’s Children” (Copiii din miez de noapte), laureat al Booker Prize, i-a adus de-a lungul carierei sale cele mai mari aprecieri. Alte romane ale sale includ „Shame” (Rușinea), „The Moor’s Last Sigh” (Ultimul suspin al maurului) și „Victory City” (Orașul Victoriei) – pe care l-a terminat cu puțin timp înainte să fie atacat de un fundamentalist islamist pe scenă în statul New York, în data de 12 august 2022.

Rushdie, acum în vârstă de 77 de ani, s-a întors la New York și a depus mărturie la procesul împotriva agresorului său, Hadi Matar. Un juriu l-a găsit pe Matar vinovat de agresiune și tentativă de omor, iar în aprilie un judecător l-a condamnat la sentința maximă prevăzută de legislația americană: 25 de ani de închisoare.

Rushdie a spus că noua carte e cea pe care a vrut să o scrie după atac

Memoriile lui Rushdie despre atac, intitulate „Knife” (Cuțitul), au fost publicate anul trecut și au ajuns finaliste la National Book Award, cele mai prestigioase premii literare acordate în SUA.

Însă autorul a vorbit despre ficțiune ca despre un semn al unei vindecări suplimentare și al redobândirii puterilor imaginației, despre care a declarat că i-a fost pusă la încercare atât după atacul care l-a orbit la un ochi și i-a provocat leziuni nervoase permanente, cât și după ce a fost forțat să se ascundă în 1989 din cauza fatwei care cerea moartea sa pentru presupusa blasfemie din romanul „The Satanic Verses” (Versetele satanice).

În timpul promovării cărții sale de memorii anul trecut, Rushdie a declarat pentru Associated Press că înainte de a le scrie încercase să revină la ficțiune, însă că atacul devenise imposibil de ignorat.

„Nu am vrut să scriu această carte”, a spus el la momentul respectiv despre Knife. „De fapt, voiam să mă întorc la ficțiune și am încercat, dar părea pur și simplu stupid. M-am gândit doar: «Uite, ți s-a întâmplat ceva foarte important»”.