Șapte zile de doliu naţional în Macedonia de Nord după incendiul dintr-un club din Kocani. 15 persoane au fost reținute / Preşedinta ţării: „Niciun responsabil nu trebuie să scape de lege”

Autoritățile Macedoniei de Nord au decretat o perioadă de doliu de şapte zile după incendiul din clubul de noapte „Pulse” care s-a soldat cu cel puţin 59 de morţi şi zeci de răniţi, în vreme ce 15 persoane au fost reținute de poliție pentru audieri, relatează The Guardian și BBC.

Incendiul a izbucnit duminică în jurul orei locale 02:30, la clubul Pulse din Kocani, estul țării, unde aproximativ 500 de persoane se adunaseră pentru un concert susținut de DNK, un duo hip-hop popular din țară.



Doar un membru al trupei a supraviețuit și a fost tratat în spital, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al parchetului. Tragedia a lăsat în urmă cel puțin 59 de morţi şi 155 de răniţi din cauza arsurilor, a inhalării de fum şi a faptului că au fost călcaţi în picioare în fuga spre singura ieşire a clădirii.

Drapelele din întreaga ţară au fost coborâte în bernă, iar numărul morţilor ar putea creşte, 20 dintre răniţi fiind în stare critică, a declarat duminică ministrul sănătăţii Arben Taravari.

Autoritățile au reținut 15 persoane, iar ministrul de interne Pance Toskovski a declarat că o inspecție preliminară a dezvăluit că clubul funcționează fără licență corespunzătoare.

Ministru Toskovski a adăugat că reținuții vor fi audiați, adăugând că există „motive de suspiciune că există mită și corupție” legate de incendiu.

„Această companie nu are o licenţă legală de funcţionare”, a declarat Toshkovski. „Această licenţă, la fel ca multe alte lucruri în Macedonia în trecut, este legată de mită şi corupţie”, a adăugat el, fără a da detalii.

Ancheta privind cauza incendiului este în curs de desfăşurare. Se crede însă că incendiul a fost declanşat de utilizarea unor dispozitive pirotehnice cu efecte speciale. Imaginile de la fața locului au arătat că acoperişul clubului a ars şi s-a prăbuşit pe alocuri, iar grinzile interioare din lemn erau expuse şi înnegrite.

