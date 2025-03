Remus Pricopie a depus plângere penală împotriva lui George Simion pentru „fals în înscrisuri”, pentru semnăturile depuse la BEC. „Sunt false, toată lumea știe”

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, anunță luni că a sesizat organele de anchetă penală „cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri de către George Simion”, în legătură cu semnăturile depuse la BEC pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale din mai.

„Astăzi, 17 martie 2025, am sesizat organele de anchetă penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri, prevăzută de Codul penal, Art. 292, de către dl. George Simion, în contextul colectării celor peste 600.000 de semnături pe care le-a depus oficial la Biroul Electoral Central ca anexă la dosarul său de candidat, pentru alegerile prezidenţiale din mai 2025”, a scris Remus Pricopie, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit rectorului SNSPA, care și-a depus sâmbătă candidatura pentru alegerile prezidențiale, pângerea „se întemeiază pe declarațiile contradictorii ale domnului Simion, dar și pe o seamă de declaraţii publice, unele adevărate autodenunţuri”.

„Miercuri, 12 martie 2025, acesta a afirmat că va strânge 200.000 de semnături până pe 15 martie și că nu a început colectarea semnăturilor înainte de soluționarea situației legate de candidatura lui Călin Georgescu. Cu toate acestea, într-o declarație ulterioară, a recunoscut că a demarat procesul din 9 martie, după un apel al lui Georgescu, și a depus peste 600.000 de semnături”, a transmis Remus Pricopie, pe pagina sa de Facebook.

În sesizarea depusă, rectorul SNSPA amintește și de un precedent în care Simion a fost vizat de Parchet.

„În 2024, liderul AUR, George Simion, a fost anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după ce ar fi instigat membri ai formaţiunii să falsifice listele de susţinători pentru a-l ajuta să candideze la alegerile europarlamentare pe Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei Diana Şoşoacă. De asemenea, am adus în atenţia organelor de anchetă penală faptul că există un interviu din anul 2024 în care însuși domnul Simion recunoaște că «nimeni nu strânge semnăturile legal», declarație care poate fi interpretată ca un autodenunţ. Consider că astfel de practici frauduloase subminează fundamentele democrației și încrederea cetățenilor în procesul electoral, motiv pentru care am decis să sesizez organele judiciare competente”, a mai scris Pricopie.

Separat, într-o declarație oferită HotNews, Pricopie a susținut că „semnăturile sunt false, toată lumea știe, inclusiv cei de la BEC, dar legea este redactată de așa manieră că este aproape imposibil să demonstrezi în timp util”.

„Ne mirăm că avem politicienii pe care îi avem, dar nu ne uităm la «tehnicalitățile legislative electorale», care, pe de o parte, asigură un monopol al partidelor mari si, pe de altă parte, permit fraudarea procedurilor, fără să existe riscul de a plăti penal”, a mai spus rectorul SNSPA, pentru HotNews.