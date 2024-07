VIDEO Sărbătoarea de San Fermin a început la Pamplona: Șase răniți în prima cursă cu tauri

Șase persoane au fost rănite duminică la primul „encierro” (eliberare de tauri) din timpul Sărbătorii San Fermin care a început cu o zi înainte la Pamplona, ​​​​în nordul Spaniei, a anunțat guvernul regional, relatează AFP.

Cinci dintre răniți, inclusiv un american de 54 de ani din New York, au fost victimele lovitorilor, iar un altul, un spaniol de 37 de ani, a fost împuns ușor de un corn al unui taur, potrivit unui comunicat de presă al guvernului din Navarra, regiunea a cărei capitală este Pamplona.

Eliberarea taurilor a atras mulțimea pentru că a fost prima sărbătoare de San Fermin din acest an și a căzut într-o duminică.

Tradiționalele „encierros” sunt punctul culminant al festivităților și au loc în fiecare dimineață la 8:00 a.m. (06:00 GMT). Sărbătorile San Firmin, în timpul cărora participanții se îmbracă în roșu și alb, atrag vizitatori din întreaga lume, iar scriitorul american Ernest Hemingway i-a imortalizat în romanul său The Sun Also Rises , 1926.

Timp de opt zile, sute de oameni alergă pe străzile pietruite din Pamplona pe aproximativ 850 de metri în fața a șase tauri de luptă, cu scopul de a se apropia cât mai mult de ei.

Cursa, la care poate participa oricine cu vârsta peste 18 ani, se încheie în arena orașului unde are loc apoi o luptă cu tauri după-amiaza în care acești șase tauri vor fi uciși.

„Encierros” provoacă zeci de răniți și uneori decese în fiecare an – ultimul deces datează din 2009, când un tânăr spaniol de 27 de ani a fost înțepat de un taur. Din 1911, când au început să fie compilate datele, cel puțin 16 participanți au murit.

Festivitățile, care se desfășoară încă din Evul Mediu, încep pe 6 iulie cu lansarea „chupinazo-ului” – o rachetă pirotehnică – și se încheie pe 14 iulie.