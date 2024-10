Schoenherr a asistat Renovatio cu privire la finalizarea a două tranzacții cu OMV Petrom, privind proiecte de energie regenerabilă

Schoenherr a asistat Renovatio în legătură cu vânzarea către OMV Petrom a unor active de producție de energie din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 18 MW. Tranzacția se referă la două parcuri eoliene operaționale din Estul României, cu o capacitate de 16 MW, precum și o micro-hidrocentrală cu o capacitate de 2 MW, în Nord-Vestul țării. Producția cumulată anuală estimată a acestor active este de aproximativ 45 GWh.

Tranzacția a fost finalizată în octombrie 2024, în același timp cu finalizarea vânzării de către Renovatio a 50% din acțiunile Electrocentrale Borzești. Aceasta deține proiecte de energie regenerabilă cu o capacitate de aproximativ 1.000 MW, din care 950 MW eolian și 50 MW fotovoltaic. Proiectele eoliene vor fi dezvoltate, construite și operate de OMV Petrom în parteneriat cu Renovatio, iar proiectul fotovoltaic este în teste de producție.

Schoenherr a colaborat cu Mihaela Aliman – Cabinet de Avocat în asistarea Renovatio în legătură cu ambele tranzacții.

„Suntem încântați că am asistat Renovatio în aceste tranzacții, care reconfirmă angajamentul său de a contribui la un viitor energetic mai sustenabil. Îmbinând punctele forte ale Renovatio și OMV Petrom, parteneriatul lor recent finalizat va contribui la accelerarea tranziției energetice în România.” – a declarat Monica Cojocaru, partener, care a coordonat echipa Schoenherr implicată în proiect.

Renovatio deține, gestionează și dezvoltă active de energie regenerabilă. Activ de peste 20 de ani în acest sector, grupul acoperă întreaga durată de viață a proiectelor de energie regenerabilă și are vastă experiență în dezvoltarea, proiectarea, achiziția și operarea de proiecte eoliene și fotovoltaice. A dezvoltat cu succes proiecte de peste 3.000 MW în sectorul eolian și 800 MW în cel fotovoltaic, atât în România, cât și pe alte piețe emergente.

OMV Petrom este cea mai mare companie energetică integrată din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze de aproximativ 43 milioane boe în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an și operează o centrală electrică de 860 MW. Compania este prezentă pe piața distribuției de produse petroliere în România și în țările vecine, prin 780 de benzinării sub mărcile OMV și Petrom.

Echipa Schoenherr care a consiliat Renovatio a fost condusă de Monica Cojocaru (partener) și a inclus-o pe Simona Lehniuc (managing attorney at law).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea în domeniile fuziuni și achiziții, respectiv energie.

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii