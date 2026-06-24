Șeful NATO spune că Bucureștiul și-a redus zborurile comerciale pentru a susține războiul SUA din Iran

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a dat România drept exemplu de țară care a susținut operațiunile militare ale Statelor Unite împotriva Iranului. Șeful NATO a declarat într-un interviu la Fox News că Bucureștiul și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc realimentării avioanelor militare americane.

Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat în timpul unei intervenții la Fox News despre țările precum Spania , Germania sau Italia care și-au exprimat opoziția față de războiul purtat de SUA împotriva Iranului sau au refuzat să își pună la dispoziție bazele aeriene pentru susținerea operațiunilor.

„Înțeleg pe deplin dezamăgirea, dar dacă luăm, de exemplu, Italia, 500 de avioane americane au decolat de la baze SUA din Italia pentru a sprijini Operațiunea ‘Midnight Hammer’. Asta este ceva de proporții. Dacă priviți Europa în ansamblu, vorbim din nou de între patru și cinci mii. O țară precum România, capitala sa București a trebuit să reducă numărul zborurilor comerciale fiindcă au trebuit să folosească aeroportul pentru facilitățile destinate avioanelor-cisternă. Toate acestea au loc”, a răspuns Mark Rutte.

WATCH “Italy—500 U.S. planes took off from U.S. bases in Italy to support Epic Fury… A country like Romania, Bucharest, they had to cut down on commercial air flights… to use the airport for the tanker facility… All thanks to his leadership.” @SecGenNATO



NATO Secretary… pic.twitter.com/Ddb4MHFq7H — Special Report (@SpecialReport) June 23, 2026

Mark Rutte se va întâlni din nou cu Trump într-un moment tensionat

Secretarul general al NATO a spus că va oferi aceste explicații personal și președintelui Donald Trump, care a criticat în termeni duri ceea ce el a descris drept lipsa de sprijin a aliaților NATO din Europa pentru războiul purtat de SUA și Israel în Orientul Mijlociu.

„Dar ceea ce voi face mâine, în discuția mea cu președintele, nu va fi doar să discutăm despre acest subiect. Vom face și un pas înapoi pentru a privi imaginea de ansamblu a ceea ce face el pentru NATO”, a adăugat Mark Rutte.

„Când te uiți la cifrele privind investițiile pe care țările NATO le fac acum în propria apărare, acestea sunt uluitoare. Nu vă pot spune totul în această seară, pentru că trebuie să păstrez ceva și pentru mâine, și pentru presă. Dar amploarea este uriașă și chiar mai mare decât credeam atunci când am început să mă pregătesc pentru această călătorie”, a spus el.

Măsura luată de România la solicitarea SUA

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat în data de 11 martie solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare pentru războiul declanșat împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Solicitarea ar fi fost făcută de către Pentagon (Departamentul american pentru Război).

Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan, care a spus că aceste echipamente sunt defensive: „Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”.

Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. S-au înregistrat 272 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și cinci abțineri, în timpul unei ședințe cu scandal, în plen.

Surse familiare cu discuțiile au explicat atunci pentru HotNews că un fapt aparte a fost că solicitarea SUA a vizat două baze aeriene din țară: Mihail Kogălniceanu din județul Constanța și Câmpia Turzii, județul Cluj.

„E ceva ce ține de chestiuni logistice, cum ar fi câte avioane pot să decoleze simultan“, au explicat aceleași surse.

La baza aeriană de la Câmpia Turzii au ajuns sistemele de observații și culegere de informații, mai exact drone, dar și avioanele de realimentare care nu au loc din motive logistice la baza de la Kogălniceanu. Și în prezent SUA are dislocat un detașament cu drone MQ-9 Reaper la baza de la Câmpia Turzii.

Din declarațiile lui Mark Rutte nu reiese de ce folosirea acestor două baze a făcut necesară reducerea numărul zborurilor comerciale ce decolează din București.