Selly, despre apariția lui Andrew Tate la Beach, Please!: „Apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici”

Andrew Tate la festivalul Beach Please / Sursă: captură video

Selly, co-organizatorul festivalului Beach, Please! din Costinești, a răspuns, pe Instagram, la reacțiile negative din online după momentul în care britanicul Andrew Tate a urcat pe scenă la festival, duminică seară. El susține că nici el, nici echipa organizatoare nu au știut că va fi invitat pe scenă „pentru că nu este treaba noastră”.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber”, a spus, într-un story pe Instagram, Andrei Șelaru.

„Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta”, a mai spus el.

Co-organizatorul evenimentului de muzică urbană a mai menționat că știe că unele mesaje care au fost transmise de către unii invitați sunt greșite, fără să facă însă referință la un moment anume.

„Dacă mă întrebați pe mine ce poziție am eu, Selly, persoană fizică, eu sunt conștient că unele mesaje care sunt transmise pe scena festivalului sunt greșite, după părerea mea.

De asta eu și fac anumite lucruri, cum a fost campania antidrog, pentru a încerca să balansez un pic situația, pentru a încerca să spun că ce se întâmplă pe scenă este un act artistic asupra căruia eu nu am niciun control. Eu pot să fac o campanie prin care să vă descurajez pe voi să consumați chestii în care nu știți ce e în ele”, a mai adăugat tânărul.

În timpul concertului de la „Beach, Please!”, French Montana, un rapper american, l-a chemat pe scenă pe influencerul Andrew Tate. În aplauzele celor prezenți la concert, Tate a intrat pe scenă și a salutat mulțimea „România te iubește, frate”, a spus French Montana. Apoi în boxe a sunat o manea de Florin Salam.

Judecat pentru viol și trafic de persoane în România

Cunoscuți pentru mesajele lor violente și misogine, britanicii Andrew și Tristan Tate sunt judecați în România pentru viol și trafic de persoane, într-un dosar care a ajuns în instanță în iulie anul trecut. Din 5 iulie 2024 cei doi au rămas sub control judiciar, dar au primit acceptul instanței de a părăsi România.

Procurorii au identificat șapte femei exploatate sexual, pe care frații Tate le-au racolat prin metoda loverboy, seducându-le și pretinzând că doresc o relație sau o căsătorie, scrie Europa Liberă.

Victimele au fost duse apoi la proprietăți din afara Bucureștiului, unde au fost exploatate sexual prin violență fizică și intimidare psihică, fiind forțate să producă conținut pornografic pe pagini de profil, unde au produs câștiguri financiare importante pentru cei doi frați și cele două acolite.

În ceea ce priveşte acuzaţia de viol, procurorii susțin că, în luna martie 2022, una dintre tinere a fost constrânsă de unul dintre cei doi frați, prin exercitarea de violenţe fizice şi presiuni psihice, să întreţină în mod repetat relaţii sexuale.