Sever Mureșan a murit. Controversele privind rolul lui în falimentul Băncii Dacia Felix continuă

În martie 1991, la Cluj Napoca, apărea Banca Dacia Felix. Printre fondatori, Mircea Horia Hossu, proaspăt absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj şi fostul mare tenisman Sever Mureşan, care trăise în Franţa în ultimii zece ani.

Prima casă de bani Dacia Felix a avut-o în frigider. Pur şi simplu un frigider, închis cu un lanţ, unde punea câteva sute de mii de lei

„Prima casă de bani Dacia Felix a avut-o în frigider. Pur şi simplu un frigider, închis cu un lanţ, unde punea câteva sute de mii de lei să-şi plătească chiria”, povestește Leonida Teohari, om de afaceri plecat din anii 80 în Canada și revenit în 1990. El susţine că i-ar fi ajutat pe fondatori să pună temeliile băncii.

În primii ani după Revoluţie, afacerile păreau că înfloresc. „Când am observat că Dacia Felix şi-a permis 32 de Mercedes-uri să dea la membrii Board-ului, când am văzut că Dacia Felix şi-a luat board-ul de directori în şedinţă la Paris, după aia şi-a luat board-ul de directori în şedinţă prin Italia, după aia m-am trezit cu ei în America, la Campionatul Mondial de Fotbal, ce bancă, nici băncile americane, din New York, nu pot să-şi ia un board de directori, să umble în jurul lumii şi să facă şedinţe, când, de unde au fost banii ăştia”, adaugă Leonida Teohari.

„În 1996, am început să cercetez afaceri derulate în jurul și în legătură cu Banca Dacia Felix. Acronimul BDF acoperea cea mai cunoscută afacere din Cluj, sinonim cu puterea și bogăția. Era a doua mare bancă privată a României, înființată în martie 1991, cu sediul în Cluj”, povestește fostul procuror-șef al DNA, Daniel Morar în cartea sa „Putea să fie altcumva”.

In 1993, banca avea deja un patrimoniu de mai multe miliarde de lei, 25 de sucursale operative în toată România, urma să deschidă sucursale în Tirana și Chișinău, o premieră pentru România, avea peste 50.000 de clienți economici și plasamente care depășeau 50 de miliarde de lei.

În 1994, BDF ajungea prima bancă românească și totodată prima din fostele țări socialiste care are un sediu în Dijon-Franța.

Spre finalul anului 1995, au apărut primele zvonuri în presa centrală că BDF ar putea să aibă probleme cu creditele neperformante, zvonuri negate însă chiar de autoritățile statului român.

„Inspectoratul General al Poliției nu efectuează, în prezent, nici un fel de cercetare asupra activității Băncii Dacia Felix, recunoscută drept o bancă puternică și care a câștigat, cred eu, o reputație foarte bună. Cei care vor conchide dacă Ia unitatea bancară menționată s-a încălcat în vreun fel legea sunt specialiștii Băncii Naționale a României. Până atunci, orice speculație este inutilă“, arăta într-un comunicat generalul Costică Voicu, adjunct al IGP, încercând să calmeze spiritele.

Sigur, există unele dificultăți cu privire la modul de revenire a împrumuturilor, mai cu seamă dinspre firmele de sub patronajul lui Sever Mureșan. În această privință, obligațiile acestui acționar și beneficiar de împrumuturi pot fi reglementate prin intervenția categorică a Băncii Naționale, care urmează să-i impună acestuia să-și onoreze obligațiile de restituire a împrumuturilor, scrie Daniel Morar.

Eforturi pentru salvarea BDF s-au făcut și prin misiunile diplomatice ale României din străinătate. Sergiu Celac, ambasadorul României la Londra, recunoștea în 1995 că, „prin mijloacele specifice pe care le am la Londra și ținând seama că acolo este cea mal mare piață de servicii financiare din lume, am intervenit pentru dezamorsarea stării tensionate de la Banca Dacia Felix.“

Lunile februarie și, mai ales, martie ale anului 1996 au reprezentat începutul sfârșitului pentru Banca Dacia Felix. Tensiunile interne dintre loan Sima, Mircea Hossu și Sever Mureșan deveneau publice și inundau toată presa. Greii băncii se acuzau reciproc de minciună, de patronarea celor mai mari nereguli, de prejudicii aduse băncii, își trimiteau scrisori deschise prin mass media.

La 13 martie 1996, în scandalul BDF a intervenit și Banca Natională a României, care i-a revocat din toate funcțiile deținute pe loan Sima, Sever Mureșan, Mircea Horea Hossu, practic pe toți fondatorii și cenzorii, stabilind că aceștia nu mai pot deține nici una din calitățile de fondator și administratori la o societate bancară timp de 5 ani.

Agenția Reuters arăta că, potrivit raportului BNR, numai grupul de firme al lui Sever Mureșan avea datorii către BDF de 828 de miliarde de lei.

Sever Mureșan Invest a cumpărat spații largi în presa locală prin care să-și prezinte propria versiune a dezastrului.

In iulie 1996, BDF era deja în incapacitate de plată. Ulterior, a fost preluata de un grup de investitori israelieni si a castigat, dupa patru ani, procesul intentat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC) prin care acestea solicitau falimentul bancii.

Omul de afaceri Sever Mureșan (74 de ani) amenința anul trecut că preia controlul First Bank România în baza unei sentințe din 1995 legată de Banca Dacia Felix, pe fondul unei executări silite împotriva sa.

Omul de afaceri a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals material, uz de fals și folosirea creditului cu rea credință în dosarul Băncii Dacia Felix. El a fost achitat în 2009, dar obligat la plata unor despăgubiri, în baza cărora Sever Mureșan a fost executat silit de Bank Leumi. Banca Dacia Felix a fost a doua bancă privată înființată în România după decembrie 1989, la Cluj-Napoca, în martie 1991.

Sever Mureșan a devenit acționar al băncii în 1991, ca persoană fizică, iar din 1992 și până în 1994 prin firmele sale SM Invest Holding, Astra Română Capital SAH Luxembourg și Sita Investment AG Elveția. Din 1994, participația acestor societăți la capitalul social al Băncii Dacia Felix a fost de aproximativ 69%. Acum, la aproape 3 decenii distanță, avocații lui Sever Mureșan spun că membrii Consiliului de Administrație al Băncii Dacia Felix care au adoptat decizia anulării acțiunilor nu dețineau calitatea de membri.

Dacia Felix a fost cumpărată de grupul israelian Eurom, care a vândut instituția către Leumi Bank, una dintre cele mai mari bănci din Israel. Aceasta a fost la rândul ei cumpărată de First Bank, care anul trecut a fost preluată de grupul italian Intesa.





BDF mai avea de achitat 1.464 miliarde de lei către BNR si 278 miliarde de lei către CEC. La sfârșitul anului 1996, când BNR a cerut falimentul, datoria BDF la BNR era de peste 500 de milioane de dolari, notează Daniel Morar.