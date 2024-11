Sondaj Verifield, la comanda USR: Ciolacu și Simion, în finala prezidențială. Geoană, în fața lui Ciucă

USR a dat publicităţii, sâmbătă, un sondaj de opinie realizat de firma Verifield, care arată că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, se află pe primul loc în cursa prezidenţială, cu 26,3%, urmat de liderul AUR, George Simion (18,8%), transmite News.ro. Față de precedentul sondaj Verifield, mai mulți candidați din topul clasamentului au pierdut din susținători.

Potrivit sondajului Verifield, realizat în perioada 8-14 noiembrie, la întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale, dvs personal cu cine aţi vota dintre următorii?”, liderul PSD Marcel Ciolacu a primit 26,3%, în creştere faţă de perioada 1-6 noiembrie, când avea un procent de 25,9%.

Ciolacu și Lasconi cresc, Geoană și Ciucă scad

Pe locul al doilea în sondajul comandat de USR se află liderul AUR George Simion. Acesta ar fi votat de 18,8% dintre electori, în scădere faţă de începutul lunii, când avea un procent de 21,2%. Pe locul trei în sondajul de opinie se află preşedinta USR, Elena Lasconi, cu 17,1%, în creştere faţă de perioada 1-6 noiembrie, când avea 15,7%.

Sursă: Verifield

Pe locul 4 se află, potrivit sondajului, candidatul independent Mircea Geoană, cu 8,1%, în scădere faţă de sondajul anterior realizat la comanda USR la începutul lunii, când era cotat cu 13,2%. Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, se află pe locul 5 în sondaj, cu 7,3%, faţă de 8,5% cât avea în perioada 1-6 noiembrie.

Următorii în sondaj sunt Călin Georgescu – independent, cu 4,9%, Cristian Diaconescu – independent, cu 6,8%, Kelemen Hunor (UDMR), cu 4,7%.

Datele au fost culese în perioada 8 – 14 noiembrie 2024, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3.12%, la un grad de încredere de 95%.

Datele sondajului AtlasIntel

Pe 14 noiembrie, HotNews a publicat în exclusivitate un sondaj realizat de AtlasIntel în care pe primul loc în opțiunile electoratului care merge la vot se află liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25,4% din opțiuni. Lupta pentru locul al doilea, care asigură prezența în turul II al alegerilor prezidențiale, este foarte strânsă. Astfel, Elena Lasconi și George Simion sunt cotați cu același scor, de 14,2%.

Pe locul 4 se află candidatul PNL, Nicolae Ciucă, cu 10,2%, în timp ce independentul Mircea Geoană, aflat pe primele locuri o lungă perioadă de timp, a căzut pe 5, cu doar 9,1%. Apărut în ultimele zile în sondaje, fostul „premier din umbră” al AUR, independentul Călin Georgescu, este creditat cu cel mai mare scor de până acum – 7,4%, cu aproape două procente mai mult decât apărea într-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek, 5,8%.

Georgescu este urmat de un alt independent, Cristian Diaconescu, cu 5,3%. Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, are 4,3%, Cristian Terheș – 3,4%, iar Ana Birchall – 2,9%. Fosta moderatoare de la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru are 1,1%, la fel ca Sebastian Popescu, dar mai mult decât Ludovic Orban – 0,7% sau Silviu Predoiu – 0,5%.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 9-12 noiembrie, pe un eșantion de 3.035 de respondenți. Metodologia folosită a fost recrutarea digitală aleatorie, cercetarea având o marjă de eroare de ±2 procente și un nivel de încredere de 95%.

Sondajele în care Ciucă ajunge în finală

Cercetarea AtlasIntel, precum și sondajul realizat de Verifield indică scoruri diferite față de două sondaje publicate luni, potrivit cărora finala prezidențială s-ar da între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Primul dintre ele este realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda Evenimentului Zilei.

Clasamentul opțiunilor de vot pentru prezidențiale în acest sondaj este următorul:

Marcel Ciolacu (PSD) – 29%

Nicolae Ciucă (PNL) – 19%

George Simion (AUR) – 17 %

Elena Lasconi (USR) – 16%

Mircea Geoană – 9%

Kelemen Hunor (UDMR) – 1%

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 1%

Călin Georgescu – 1%

Al doilea sondaj a fost realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek: