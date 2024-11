Alt sondaj, alte scoruri și ierarhii. Inscop: George Simion e tot mai aproape de Marcel Ciolacu, Mircea Geoană se topește în procente

Un sondaj INSCOP referitor la intenția de vot pentru alegerile prezidențiale, la comanda ziarulului Libertatea, dat publicității joi, cu 10 zile înainte de primul tur, arată că Marcel Ciolacu, liderul PSD, și George Simion, președintele AUR, ar intra în finala pentru Cotroceni. În acest scenariu ipotetic, actualul premier ar câștiga întrecerea pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Potrivit cercetărilor făcute de la începutul campaniei electorale, social-democratul este singura constantă, în timp ce candidatul independent Mircea Geoană pierde capital.

Alte două sondaje publicate luni arătau că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă se înfruntau în turul doi, în timp ce Elena Lasconi și George Simion erau clasați pe locurile 3 sau 4.

În același timp, un sondaj AtlasIntel obținut de Hotnews, îl arăta pe Ciolacu pe primul loc, urmat la egalitate de Lasconi și Simion, cu Ciucă pe 4 și Geoană pe 5.

Potrivit cercetării Inscop, Marcel Ciolacu ar obține 24.8% din voturile celor care spun că se vor prezenta la urne, urmat de George Simion, cu 21.3% și de Elena Lasconi cu 14.3%. Urmează cu 12,2%, Mircea Geoană (independent), 8,8% – Nicolae Ciucă (PNL). Pentru Călin Georgescu (independent) ar opta 5,5% dintre alegători, pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 4,5%, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 4,3%. Pentru Cristian Terheş (PNCR) ar vota 2% dintre alegători, pentru Ludovic Orban (PMP şi FD) ar vota 0,7%. Ana Birchall (independent) ar obţine 0,7%, iar Alexandra Păcuraru (ADN) 0,7%. 0,2% dintre respondenţi indică alt candidat, potrivit sondajului.

„Sondajul INSCOP realizat la comanda Libertatea arată faptul că Marcel Ciolacu şi George Simion continuă să se afle pe primele două locuri. Prezenţa estimată raportată la populaţia rezidentă în România este de 56%. Elementele de noutate sunt: ponderea nehotărâţilor (14% raportat la total eşantion şi aproape 10% raportat la respondenţii care declară că vor merge sigur la vot), ceea ce creşte nivelul de incertitudine cu privire la rezultatul final al alegerilor prezidenţiale şi ascensiunea oarecum neaşteptată a candidatului Călin Georgescu, care depăşeşte 5%, posibil pe fondul unei prezenţe active în spaţiul online, dar fără apariţii consistente în mass-media tradiţionale. Pe simulările de tur 2, candidaţii care performează cel mai bine sunt Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană, dar scorurile sunt foarte strânse”, a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research, în perioada 7-12 noiembrie 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Un sondaj AtlasIntel îi dădea la egalitate pe Lasconi și Simion

Potrivit sondajului AtlasIntel obținut de HotNews.ro și publicat joi, pe primul loc în opțiunile electoratului care merge la vot se află liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu 25,4% din opțiuni. Diferența față de sondajul INSCOP la comanda Libertatea este că lupta pentru locul doi este strânsă între Elena Lasconi și George Simion, amândoi fiind cotați cu 14,2%.

Pe locul 4 se află candidatul PNL, Nicolae Ciucă, cu 10.2%, în timp ce independentul Mircea Geoană, aflat pe primele locuri o lungă perioadă de timp, a căzut pe 5, cu doar 9.1%. În sondajul făcut de INSCOP locurile sunt inversate.

Apărut în ultimele zile în sondaje, fostul „premier din umbră” al AUR, independentul Călin Georgescu, este creditat cu cel mai mare scor de până acum – 7.4%, cu aproape două procente mai mult decât apărea într-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek. Sondajul INSCOP de joi, 14 noiembrie, arată, de asemenea, o ascensiune a lui Georgescu.

Cele patru sondaje apărute săptămâna aceasta indică diferențe în topul intenției de vot. Singura constantă: Marcel Ciolacu este principalul favorit.

Marcel Ciolacu

25,4% (AtlasIntel)

24,8% (INSCOP)

27,1% (BCS)

29% (CIRA)

George Simion

14,2% (AtlasIntel)

21.3% (INSCOP)

11,9% (BCS)

17 % (CIRA)

Elena Lasconi

14,2% (AtlasIntel)

14,3% (INSCOP)

14,3%, (BCS)

16% (CIRA)

Nicolae Ciucă

10.2% (AtlasIntel)

8.8% (INSCOP)

17,7% (BCS)

19% (CIRA)

Mircea Geoană

9.1% (AtlasIntel)

12.2% (INSCOP)

7,6% (BCS)

9% (CIRA)

Călin Georgescu

7.4% (AtlasIntel)

5,5% (INSCOP)

5,8% (BCS)

1% (CIRA)

Luni, două sondaje apărute îi dau pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în finala alegerilor prezidențiale, în timp ce Elena Lasconi și George Simion se băteau pentru locul 3.

Scenarii pentru turul II

Sondajul INSCOP la comanda Libertatea de joi 14 noiembrie arată și intenția de vot la alegerile prezidențiale pentru turul al II-lea.

Întrebare: Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din 2024 ar ajunge următorii, dvs. pe care dintre ei l-ați vota?



Marcel Ciolacu vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și George Simion, 55.5% dintre români l-ar vota pe actualul premier, iar 44.5% pe liderul AUR.



Marcel Ciolacu vs. Elena Lasconi

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, 52.2% dintre români l-ar vota pe actualul premier, iar 47.8% pe lidera USR.



Marcel Ciolacu vs. Mircea Geoană

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, 51.9% dintre respondenți spun că l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 48.1% pe actualul premier.



Marcel Ciolacu vs. Nicolae Ciucă

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, 62.2% dintre români l-ar vota pe liderul PSD, iar 37.8% pe liderul PNL.



Elena Lasconi vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge George Simion și Elena Lasconi, 50.2% dintre respondenți ar vota-o pe lidera USR, iar 49.8% pe candidatul AUR.



Mircea Geoană vs. George Simion

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Mircea Geoană și George Simion, 53.1% dintre români l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 46.9% pe liderul AUR.



Nicolae Ciucă vs. George Simion

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între George Simion și Nicolae Ciucă, 50.8% dintre români l-ar vota pe liderul PNL și 49.2% pe liderul AUR.



Mircea Geoană vs. Elena Lasconi

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între Mircea Geoană și Elena Lasconi, 54% dintre români l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 46% pe lidera USR.

Sondaj INSCOP făcut înainte cu o lună de alegerile prezidențiale

Un sondaj făcut de INSCOP la comanda Libertatea publicat pe 24 octombrie, cu o lună înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, arăta că liderii PSD și AUR, Marcel Ciolacu și George Simion, erau principalii favoriți.

Comparativ cu cercetarea publicată joi, 14 noiembrie 2024, Mircea Geoană pierde aproape 5 procente, Marcel Ciolacu și Ciucă cresc ușor , în timp ce cotele pentru George Simion Și Elena Lasconi scad moderat.

„Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (78.1% din total eșantion, eroare 3,3%), 24,1% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20,7% pentru George Simion (AUR), 18,1% pentru Mircea Geoană (independent), 15% pentru Elena Lasconi (USR), 8,2% pentru Nicolae Ciucă (PNL)”, se arăta în sondajul realizat de INSCOP.

Datele pentru acest sondaj INSCOP Research la comanda Libertatea au fost culese în perioada 11-18 octombrie.