Spitalul Sf. Pantelimon a cumpărat în iulie-august servicii de verificare la injectomatele de la ATI / Fostul manager: „Solicitarea a venit de la Poliție, după ce o doctoriță ATI a găsit un injectomat cu un flux mai mic decât ar fi prescris ea pacientului”

Patronul firmei Silvexim Star SRL spune că au verificat aparate care nu erau sigilate de către procurori, cu o excepție. „Am fost să verificăm un singur aparat, în spital, și despre care am înțeles că era unul din aparatele implicate în evenimente. Era perfect calibrat”, a declarat Silviu Scobai, de la Silvexim.

Spitalul clinic de urgență Sfântul Pantelimon a cumpărat în lunile iulie și august din acest an „servicii de reparații și întreținere aparatură ATI – monitoare, injectomate și pompe”, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.



Primul contract a fost atribuit în data de 10 iulie 2024, iar al doilea contract în data de 2 august 2024. Ambele au fost atribuite prin achiziție directă către firma Silvexim Star SRL. Cele două contracte au aceeași valoare de 21.750 de lei (4.300 de euro) și aceeași descriere: „servicii de reparații și întreținere aparatură ATI – monitoare, injectomate și pompe monitoare 47 buc, stații monitorizare 2 buc, injectomate și pompe 54 buc”.

Firma Silvexim Star a încheiat în acest an, în urma unor licitații deschise, contracte pentru furnizarea de „servicii de întreținere, verificare și reparații de aparatură medicală” și cu alte spitale, precum: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes” și cu Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Înființată în urmă cu 30 de ani, firma are ca obiect de activitate repararea echipamentelor electrice și este deținută integral de către Ion Silviu Scobai, potrivit Termene.ro.

Anul trecut, firma a avut un profit net de aproape 470.000 de lei, la o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de lei, rezultate în creștere față de anul 2022, când profitul net a fost de aproximativ 325.000 de lei la afaceri de peste 1,5 milioane de lei.

În cursul acestui an, firma Silvexim Star SRL a mai câștigat alte 5 contracte de reparații injectomate la Spitalul Sf. Pantelimon și un singur contract anul trecut, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, consultate de HotNews.ro.

„O doctoriță de la ATI a sesizat că a găsit un injectomat cu un flux mai mic decât ar fi prescris ea respectivului pacient”

Fostul manager de la Spitalul Sf. Pantelimon, Bogdan Socea, a precizat pentru HotNews.ro că, din ceea ce știe, firma Silvexim Star a fost contractată în urma solicitării Poliției, pentru a verifica un injectomat și a emite un raport tehnic, după ce în luna iulie a apărut o nouă reclamație, separată de cea din luna aprilie și deja investigată de procurori.



„Este alt caz apărut ulterior, tot un deces. Toată situația a fost trimisă la procuratură și conexată dosarului de bază”, a spus acesta.

Ce viza reclamația? Potrivit lui Socea, „o doctoriță de la ATI a sesizat că a găsit un injectomat cu un flux mai mic decât ar fi prescris ea respectivului pacient”.



„Acolo Poliția sau Parchetul ne-a solicitat să verificăm acel injectomat asupra căruia plana o suspiciune. Raportul tehnic (n.a făcut de firma Silvexim Star) a arătat că injectomatul funcționa bine, deci nu era o problemă tehnică la el. L-au verificat și era în parametri”, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Socea.

Silviu Scobai, patronul firmei Silvexim Star: „Aparatul era perfect calibrat”

HotNews.ro a discutat cu Silviu Scobai, patronul firmei Silvexim Star.

„Am colaborat cu spitalul de mulți ani. Nu ne-au descoperit peste noapte. În perioadele bune se făceau licitații pentru toate aparatele din spital. În ultimul timp doar câte un contract prin achiziție directă pentru aparatele care au cedat și nici nu aveau cu ce să fie înlocuite”, a declarat Silviu Scobai.

Potrivit acestuia, „situația critică a fost generată, pe de o parte, de decese, iar, pe de altă parte, de presiunea mass-media și a organelor de control”.

Patronul Silvexim Star a susținut că serviciile contractate nu au vizat aparatele ATI care să fi avut legătură cu decesele.

„Nu au fost reparații (în iulie) la aparatele care să fi avut legătură cu decesele. Am reparat aparate care erau trase pe dreapta sau 2-3 monitoare fără legătură cu decesele”. Serviciile firmei sale nu au vizat „aparatele care erau deja sigilate și în vizorul autorităților”.

După prima discuție, patronul Silvexim Star a venit cu o rectificare. „Am fost să verificăm un singur aparat, în spital, și despre care am înțeles că era unul din aparatele implicate în evenimente. Era perfect calibrat. Am preluat un lot de injectomate de același brand și am verificat dacă sunt funcționale. În primul rând dacă sunt calibrate, în parametrii constructorului”, a declarat patronul Silvexim Star.

Contractele încheiate cu Silvexim Star

1. În 10 iulie 2024: contract de „servicii reparații injectomat Braun s.n. 93550 Neonatologie”, în valoare de peste 4600 de lei https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/117562978

2. În 21 mai 2024, „servicii de constatare și reparație defecțiuni pentru 15 injectomate, contract în valoare de 10.200 de lei” https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/117190378

3. În 10 aprilie 2024, „servicii de reparație 4 injectomate din secția Medicală” pentru suma de 2680 de lei https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/116884763

4. În 12 martie 2024 – „Placa de baza injectomat Tastatura injectomat Agilia Panglica interconectare dintre placa de baza și switch Motor pas cu pas Senzor diametru seringă Senzor presiune” – 5220 de lei https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/116626069

5. În data de 7 martie – un contract de 21.620 de lei care includea printre altele si reparatia a 7 injectomate https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/116596343

Anul trecut, Spitalul Sf. Pantelimon a atribuit un singur contract de reparații injectomate și către aceeași firmă Silvexim Star. Contractul a fost atribuit în 22 mai 2023, a vizat reparații la 5 injectomate și alte aparate și a avut o valoare de peste 10.800 de lei. https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/114557040