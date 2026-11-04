„Spulberați”. Un cunoscut comentator conservator îl atacă pe Trump după înfrângerea republicanilor. „Nu avem cum să o îndulcim”

Partidul Republican al președintelui Donald Trump a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile de la jumătatea mandatului organizate marți. Ben Shapiro, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori politici conservatori din SUA, afirmă că rezultatul alegerilor reprezintă un vot de blam pentru președintele Donald Trump și nu se ferește să pună un verdict dur pentru republicani.

„Eu cred că, sincer, președintele a spus încă de la început că alegerile urmau să fie un referendum asupra lui. Trebuie să ne comportăm ca și cum el însuși ar fi fost pe buletinul de vot. Și cred că, într-un fel, chiar a fost”, a declarat Shapiro în emisiunea sa „The Ben Shapiro Show”, în timpul unui apel video în care a comentat rezultatele alegerilor cu mai mulți invitați.

„Dacă ar fi fost vorba doar despre câțiva candidați republicani extrem de slabi care au pierdut – precum Paxton, în Texas, de exemplu – sau dacă ar fi fost pur și simplu cazul unui candidat democrat excepțional care a câștigat undeva, cum ar fi Josh Hurwicz, în Iowa, deși, repet, încă trebuie să vedem ce se întâmplă în Iowa. Dar faptul că în Carolina de Sud lucrurile merg atât de rău și că, practic, un candidat fără personalitate și fără substanță pierde acolo, sau faptul că Florida – repet, Florida a rămas un stat republican (dar) a câștigat la o diferență extrem de mică…”, a continuat el.

„Au fost spulberați electoral republicanii. Nu avem cum să o îndulcim. Și, din nou, dacă privim rezultatele la nivelul întregii țări, perspectivele pentru 2028 sunt destul de sumbre”, a mai spus Ben Shapiro.

Ben: "This is NOT an evening to remember…it’s a wipeout for Republicans, there’s no way to sugarcoat that." @benshapiro lists out what went wrong. https://t.co/iIGjbWmR3c — The Ben Shapiro Show (@BenShapiroShow) November 4, 2026

Trump, luat în colimator după dezastrul electoral al Partidului Republican

Comentatorul politic conservator consideră că rezultatele se datorează unui cumul de factori.

„Este o respingere a platformei politice? O respingere a caracterului? O respingere a strategiei? Sau este vorba despre toate acestea la un loc? Ce ar trebui să facă republicanii pentru a-și regândi abordarea? Sau este, mai degrabă, o respingere a personalității [lui Trump]?”, l-a întrebat unul dintre ceilalți participanți la discuție.

„Sincer, cred că este vorba despre toate cele de mai sus”, a răspuns el, și a continuat:

„Cred că, dacă ne uităm la sondajele privind rata de aprobare a activității președintelui, care a evoluat în paralel cu rata de aprobare a republicanilor, în general, observăm că președintele avea o rată de aprobare de peste 50% la începutul mandatului, iar apoi a venit așa-numita ‘Zi a Eliberării‘ (n.r. când Trump a anunțat taxe vamale pentru aproape toți partenerii comerciali ai SUA). Și se poate observa că rata sa de aprobare a scăzut aproape aritmetic, într-un ritm constant”.

Shapiro, un susținător puternic al asistenței americane pentru Israel, a afirmat că războiul declanșat împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie „a accentuat într-o oarecare măsură” declinul popularității lui Trump, însă a subliniat că „în mare, graficul arată ca o linie aproape dreaptă, cu foarte puține momente în care declinul s-a accelerat brusc”.

„Americanii au ajuns la concluzia că președintele este deconectat de preocupările lor cotidiene”

Shapiro a argumentat totodată că analiștii și comentatorii politici au tendința să analizeze în detaliu politicile concrete care îi alienează pe oameni.

„Însă cred că majoritatea americanilor votează mai degrabă în funcție de o imagine de ansamblu, de impresia generală pe care le-o lasă ceea ce se întâmplă. Iar eu cred că americanii au ajuns la concluzia că președintele este deconectat de preocupările lor cotidiene”, a spus comentatorul conservator.

„Indiferent dacă această percepție este alimentată de taxele vamale, de războiul cu Iranul sau de bazinul reflectorizant, dacă oamenii au impresia că președintele nu se ocupă de lucrurile care îi preocupă pe ei și că este distras de o mulțime de alte chestiuni, atunci situația devine problematică”, a mai afirmat acesta.

„Iar dacă peste toate acestea adăugăm și problemele legate de corupție și toate celelalte controverse, ei bine, nimic din toate acestea nu va fi în avantajul republicanilor”, a conchis el.