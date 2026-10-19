SUA amenință Europa cu un răspuns „devastator” dacă va restricționa accesul Starlink pe piața UE

Andrew Puzder, ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, a declarat că firmele europene s-ar confrunta cu represalii „devastatoare” din partea Washingtonului dacă Bruxelles-ul va da curs planurilor de a restricționa accesul concurenților americani pe anumite segmente ale pieței din Europa, relatează Meduza.

Disputa se învârte în jurul unei propuneri a Comisiei Europene de a rezerva companiilor europene o parte din spectrul de frecvențe radio care permite smartphone-urilor să se conecteze direct la sateliți. O astfel de măsură ar restricționa accesul companiilor chineze și americane, inclusiv al SpaceX, la acest spectru.

Întrebat de Financial Times dacă firmele europene ar trebui să se teamă de represalii, Puzder a declarat că acestea „ar trebui să fie conștiente că acest lucru s-ar putea întâmpla și că ar avea consecințe foarte devastatoare pentru respectivele companii”, având în vedere dimensiunea pieței americane pe care ele însele vor acces.

Puzder a spus că, dacă obiectivul „este de a face Statele Unite mai puțin competitive, atunci cred că acesta nu este un obiectiv legitim pentru o astfel de legislație”.

„Nu faci companiile europene mai competitive făcând companiile americane mai puțin competitive”, a adăugat el.

SpaceX a criticat vehement propunerea Comisiei Europene, avertizând că această măsură riscă să degradeze calitatea comunicațiilor în Ucraina, unde Starlink joacă un rol esențial.

Andrew Puzder, ambasadorul american pe lângă UE, FOTO: Nicolas Tucat / AFP / Profimedia

Suspiciuni că SpaceX a restricționat accesul Ucrainei la Starlink

Pe 14 octombrie, oficiali militari ucraineni au raportat restricții care afectează sever funcționarea terminalelor de comunicații prin satelit Starlink sau, mai precis, a versiunii lor militare, Starshield.

Restricțiile au apărut pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre președintele Volodimir Zelenski și omologul său american Donald Trump din cauza cererii Casei Albe ca Ucraina să nu mai atace instalațiile cu care Rusia produce motorină. Trump anunțase pe 9 octombrie că a ajuns la un acord cu Vladimir Putin pentru importul a milioane de tone de motorină din Rusia.

Musk susține că nu el a ordonat restricționarea funcționării terminalelor, afirmând că „sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA”.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a negat însă că măsura privind restricționarea Starlink în Ucraina a fost decisă de administrația de la Casa Albă.

Rugat să spună de ce crede că Ucraina a raportat întreruperi ale serviciului, Marco Rubio a declarat duminică:

„Da, nu ştiu care este ipoteza lor, dar Casa Albă nu are nicio legătură cu asta. Am văzut zilele trecute o relatare pe această temă. Este categoric fals”.

Însă dorința UE de a rezerva o parte a spectrului radio pentru companii europene vine pe fondul tentativelor sale mai largi de a încerca să își reducă dependența de tehnologia americană pe fondul îngrijorărilor legate de acțiunile imprevizibile ale lui Donald Trump și de riscurile asociate cu companiile străine care domină infrastructura critică.