Subprefectul de Călărași a demisionat după publicarea unor fotografii în ipostaze indecente. Ionuț Stan reclamă că a fost victima unui șantaj

Subprefectul PSD de Călăraşi, Ionuţ Petruș Stan , preşedinte organizației județene a TSD, a demisionat joi din funcţie, în urma apariţiei în spaţiul public a unor fotografii în care apare în ipostaze indecente.

Social-democratul apare în chiloţi, posibil aflat sub influenţa alcoolului, dansând cu pistolul în mână, înjurând sau dormind pe jos, într-o serie de fotografii și clipuri publicate de marinbadea.ro.

Ionuţ Stan a fost numit în funcţia de subprefect în data de 4 Ianuarie 2024, potrivit News.ro. El este licenţiat în teologie, având Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.

După anunțul demisiei, Ionuț Stan a postat pe Facebook un mesaj în care susține că sunt imagini vechi, din perioada în care nu deținea o funcție publică

„Plătesc pentru momentele în care aveam mai puțină minte. Și poate că așa și trebuia să se întâmple. Știu că sunt imagini vechi, realizate într-o perioadă în care nu dețineam și nici nu visam să ocup vreo funcție publică de mare impact. Că am avut derapaje, recunosc, dar nu cred că e vreunul dintre dumneavoastră care să nu fi greșit în viață. Probabil că nu la nivelul la care am făcut-o eu”, a scris subprefectul.

Acesta susține că imaginile au fost surprinse de către un personaj care s-a aflat în anturajul său și pe care le-a folosit ulterior pentru a-l amenința.

„Mi s-a dat un ultimatum: dacă nu voi face ce va vrea el, va transmite presei aceste imagini. Acum, trebuie să vă spun și ce ar fi vrut el să fac. De exemplu, nu ar fi trebuit să spun nimic despre el sau despre șeful lui de la ECOAQUA (operatorul regional de apă și canalizare din județul Călărași – n.red.). Cu atât mai puțin, nu ar fi trebuit să iau atitudine când văd tot felul de derapaje din partea lor. Pentru că, după cum ați văzut, toată viața am făcut ceea ce mi-a trecut prin cap, bineînțeles că nu am răspuns la șantajul acestuia și mereu am luat atitudine” se justifică Stan.

Momentul rupturii de fostul său prieten ar fi fost reprezentat de o ședință recentă de la PSD în care a cerut suspendarea directorului Ecoaqua din funcția politică deținută

„Ziua următoare, individul care m-a amenințat anterior că va da în presă imaginile respective, exact asta a făcut. A pus la dispoziția șefului său materialele cu mine care, la rândul lui, le-a transmis către un individ care se declară ziarist.

Țin să precizez că imaginile publicate nu reflectă dedicarea și integritatea cu care mi-am exercitat atribuțiile de subprefect al județului Călărași. Au fost șase luni în care mi-am îndeplinit îndatoririle cu seriozitate și profesionalism”, a conchis fostul subprefect.