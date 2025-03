SuperLiga: Adrian Mutu, amendat de Comisia de Disciplină: „Să plătească Sebastian Colțescu!”

Adrian Mutu, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, a fost avertizat de Comisia de Disciplină a FRF și amendat cu 2.500 de lei, după ce a criticat arbitrajul la finalul partidei cu UTA Arad, scor 0-1.

Petrolul a avut două goluri anulate în partida din etapa #27 a SuperLigii, iar Kyros Vassaras, șeful CCA, a recunoscut că deciziile arbitrilor au fost greșite. Cu toate acestea, Mutu a fost sancționat, după ce i-a criticat dur pe „centralul” Sebastian Colțescu și pe Andrei Antonie, care s-a aflat în camera VAR.

„În temeiul art. 52/2/a din RD cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, pârâtul Mutu Adrian se sancționează cu Avertisment și i se aplică penalitate sportivă de 2500 lei”, se arată în comunicatul Comisiei.

Adrian Mutu: „Nu sunt de acord cu amenda”

„Nu știam, sincer. Să-i plătească Sebastian Colțescu. Să-i plătească. Plătește Colțescu pentru că din cauza lui am fost chemat la comisie. Nu sunt de acord cu amenda. Sunt de acord cu avertismentul pentru că e normal. Dar nu sunt de acord cu ce spun că am făcut. Nu am făcut nimic rău. A fost făcut de alții, nu de mine.

Probabil o să vorbesc acum la club să vedem ce e de făcut, dar repet, ce s-a întâmplat la meciul cu Arad e strigător la cer. Cu toate că nu văd nimic de o amendă la Colțescu și Antonie. Nu văd. Sunt de acord doar cu avertismentul.

A mai fost o dată, am fost eliminat, dar nu știu dacă mi-a dat amendă atunci. La Voluntari eram antrenor. Adică mi-ai luat trei puncte care… Puteau să mă duc în play-off și acum nici nu văd nicio sancțiune împotriva arbitrilor de zici că, mamă, ei sunt ceva, o specie aparte sau nu fac parte și ei din fotbal.

E corect? OK, cine greșește să plătească. Dacă am greșit, trebuie să plătesc, dar și ei au greșit, trebuie să plătească, nu? Și să vedem și noi cum plătesc. Că văd că la noi le publică, văd toate”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.

După înfrângerea cu UTA, Petrolul a ieșit din cursa pentru play-off și a terminat sezonul regulat pe locul 9. „Lupii galbeni” vor juca în prima etapă din play-out cu FC Botoșani, vineri, de la ora 17:00.