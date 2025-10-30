Talibanii revin la masa negocierilor după ce au fost amenințați cu „nimicirea” de puterea nucleară cu care se învecinează

Ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif dă mâna cu mullahul Ghani Baradar, unul dintre membrii de rang înalt ai guvernului taliban, înaintea unei întrevederi bilaterale din 2023, FOTO: Deputy Prime Minister Minister Office / AP / Profimedia Images

Afganistan și Pakistan vor relua discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi pentru Reuters trei surse familiare cu situația, la o zi după ce Islamabadul anunțase că negocierile eșuaseră și i-a amenințat pe talibani că îi poate trimite înapoi în peșteri.

Două dintre surse au precizat că cele două națiuni au convenit să reia discuțiile la solicitarea țării gazdă, Turcia. Echipele de negociere din ambele state se află în prezent la Istanbul, au mai spus două surse, pentru a se asigura că nu vor relua confruntările de la graniță, care au făcut zeci de victime luna aceasta.

Una dintre surse, un oficial pakistanez din domeniul securității, a declarat că Islamabadul va insista asupra cererii sale principale în cadrul discuțiilor: ca Afganistanul să ia măsuri împotriva militanților care folosesc teritoriul său ca refugiu și ca bază pentru planificarea de atacuri pe teritoriul pakistanez.

Pakistanul, una dintre puținele țări din lume care dețin arme nucleare, îi amenințase miercuri pe talibani cu „nimicirea”, sugerând că poate face acest lucru cu doar o mică parte din forțele sale armate.

„Pakistanul nu are nevoie să folosească nici măcar o fracțiune din întregul său arsenal pentru a nimici regimul taliban și a-i împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, a declarat ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, într-un mesaj publicat pe platforma „X”.

Afganistanul și Pakistanul s-au învinuit reciproc pentru eșecul negocierilor de pace

Pakistanul a reacționat cu furie la eșecul discuțiilor, care, potrivit unor surse, s-au încheiat în dezacord din cauza grupărilor militante ce ar folosi teritoriul Afganistanului ca bază pentru atacarea forțelor sale de securitate de-a lungul frontierei.

Zeci de militari au fost uciși luna aceasta de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan, în cele mai grave ciocniri armate care au izbucnit între cele două țări după revenirea la putere a talibanilor în Afganistan în urmă cu 4 ani.

Surse afgane și pakistaneze au declarat pentru Reuters că, deși ambele națiuni au convenit asupra unei încetări a focului, intermediată la Doha pe 19 octombrie, ele nu au reușit să ajungă la un numitor comun în cea de-a doua rundă de negocieri mediate de Turcia și Qatar la Istanbul.

Fiecare parte a dat vina pe cealaltă pentru eșec.

De ce sunt tensiuni între talibani și guvernul pakistanez

O sursă din serviciile de securitate pakistaneze a afirmat că talibanii au refuzat să se angajeze să controleze mișcarea talibanilor pakistanezi – un grup militant separat, ostil Pakistanului, despre care Islamabadul afirmă că operează nestingherit pe teritoriul afgan.

Ciocnirile din octombrie au început după ce Pakistanul a efectuat, la începutul lunii, lovituri aeriene asupra Kabulului, capitala Afganistanului, și asupra altor locații. Forțele armate ale Pakistanului au declarat că loviturile au fost țintite și l-au vizat pe liderul talibanilor pakistanezi.

Talibanii au răspuns cu atacuri asupra posturilor militare pakistaneze de-a lungul întregii frontiere de 2.600 km, care rămâne închisă.

Sâmbătă, ministrul apărării din Pakistan a declarat că, deși crede că Afganistanul își dorește pace, eșecul negocierilor de la Istanbul ar putea însemna „război deschis”.