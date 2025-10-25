Risc de „război deschis” între Afganistan și Pakistan. Negocieri cruciale la Istanbul

Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un „război deschis”, la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Discuţiile de la Istanbul, care au început sâmbătă şi urmează să continue până duminică, marchează cea mai recentă încercare a Pakistanului şi Afganistanului de a preveni o reizbucnire a violenţelor după cele mai grave confruntări armate la frontieră de la revenirea la putere la Kabul a talibanilor în 2021.

Discuţiile de la Istanbul au loc pentru a se stabili un mecanism privind punerea în aplicare pe termen lung a armistiţiului de la Doha.

Khawaja Muhammad Asif a declarat că nu au mai existat incidente în ultimele zile şi că ambele părţi respectă armistiţiul.

„Avem opţiunea, dacă nu se ajunge la un acord, să avem un război deschis cu ei”, a afirmat el, în declaraţii transmise de televiziuni în Pakistan. „Dar am vazut că (afganii) vor pace”, a mai spus el.

Confruntările armate au izbucnit la începutul acestei luni după ce Islamabadul le-a cerut talibanilor să-i oprească pe militanţii despre care el afirmă că atacă Pakistanul, având baze în interiorul Afganistanului.

Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan şi ambele părţi au deschis focul, ucigând zeci de persoane şi determinând închiderea punctelor cheie de trecere a frontierei care continuă să rămână închise.

Islamabadul acuză Kabulul că adăposteşte militanţi care vizează forţele pakistaneze. Talibanii resping acuzaţia şi spun că operaţiunile militare ale Pakistanului încalcă suveranitatea Afganistanului.