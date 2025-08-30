Talibanii vânează o sursă vitală de venit pentru multe femei din Afganistan. „Au la dispoziție o lună să le închidă sau vor fi arestate”

Salon de înfrumusețare din Kabul, devastat și închis după preluarea puterii de către talibani în Afghanistan. Credit foto: Wakil Kohsar / AFP / Profimedia

Talibanii au emis un ordin prin care vizează saloanele de înfrumusețare ce funcționează în mod clandestin în Afganistan, avertizând femeile care le conduc că au la dispoziție o lună pentru a-și înceta activitatea sau vor fi arestate.

Oficial, toate saloanele de înfrumusețare au fost închise de talibani în august 2023, ceea ce a dus la suprimarea a 12.000 de afaceri și la pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă pentru femeile cosmeticiene. Cu toate acestea, saloane clandestine au continuat să funcționeze în comunități din întreaga țară, scrie The Guardian.

Acum, talibanii au declarat că intenționează să elimine aceste afaceri subterane, emițând ordine către liderii comunităților și bătrânii din toată țara să identifice saloanele de înfrumusețare clandestine și să raporteze persoanele care le conduc la Poliția pentru „prevenirea viciului și promovarea virtuţii”.

Frestha, în vârstă de 38 de ani, mamă a trei copii mici, spune că și-a desfășurat activitatea în secret de când saloanele de înfrumusețare au fost interzise în 2023, deoarece nu avea altă opțiune decât să muncească și nicio altă modalitate de a câștiga bani.

„Când talibanii au închis saloanele noastre, eu eram singura sursă de venit a familiei; soțul meu era bolnav și aveam trei copii pe care trebuia să-i întrețin”, a spus ea.

„Nu există nimeni care să ne audă”

„Dar am continuat să lucrez și pentru că mă simțeam bine când puteam reda frumusețea unei femei. Când o femeie se privea în oglindă și zâmbea, fericirea ei devenea și fericirea mea”.

„Acum nu cred că mai pot continua, pentru că riscul este prea mare, [dar] nu știu să lucrez altceva. Situația noastră este foarte rea, dar în această lume nu există nimeni care să ne audă vocea sau să ne sprijine”, a adăugat Frestha.

De când talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului în august 2021, femeilor li s-a interzis să ocupe majoritatea locurilor de muncă remunerate, iar fetelor li s-a interzis să frecventeze școala secundară sau să studieze la universitate.

Grupurile pentru apărarea drepturilor omului spun că talibanii aplică un sistem de facto de apartheid de gen, împiedicând femeile să participe în orice fel la viața publică.

Pe lângă închiderea saloanelor de frumusețe, a sălilor de sport și a altor spații comunitare, femeile nu au voie nici să se plimbe în parcurile publice, nici să călătorească fără un însoțitor bărbat, trebuie să fie complet acoperite atunci când ies din casă și nu li se permite să vorbească în public.