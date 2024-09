„Tatăl internetului rusesc” a murit în închisoare. Alexei Soldatov ispășea o pedeapsă pentru abuz de putere

Anunțul a fost făcut de către fiul său, Andrei Soldatov, un cunoscut jurnalist de investigație, pe o rețea de socializare, relatează publicația rusă independentă The Moscow Times.



Cunoscut drept „tatăl internetului rusesc”, Alexei Soldatov a condus compania informatică Relcom, care a realizat prima conexiune sovietică la internetul mondial. El a fost ministru adjunct al comunicațiilor între 2008 și 2010.

Alexei Soldatov a murit în închisoare în timp ce executa o pedeapsă de doi ani pentru „abuz de putere”, a declarat joi fiul său, jurnalistul de investigație Andrei Soldatov.

My father, Alexey Soldatov, is dying in prison. Terminally ill, he has been in jail since July 22.

– a thread. 1/7