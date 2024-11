Temeri în Germania: cu Donald Trump ales ca președinte al SUA, crește pericolul pentru Euro și al unui acerb război comercial?

Dacă Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale din SUA, moneda Euro ar putea suferi pierderi, avertizează Goldman Sachs. Ea s-ar putea deprecia chiar sub valoarea dolarului, potrivit băncii de investiții americane, citată în presa germană. În plus, cu Trump președinte, se anunță și un acerb razboi comercial cu producătorii străini, iar aic Germania va fi puternic afectată.

Euro se tranzacționa vineri la 1,0858 USD. Dar dacă Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale din SUA, moneda comună europeană ar putea fi supusă unei presiuni masive. Ar putea chiar să scadă sub paritatea cu dolarul, adică sub pragul de 1 USD.

Banca de investiții americană Goldman Sachs ajunge la această concluzie, iar analistul Michael Cahill indică, drept justificare, planurile vamale ale lui Trump, potrivit manager-magazin.de.

Dacă se întoarce la Casa Albă, republicanul vrea să impună un tarif global de 10 până la 20 la sută la importurile în SUA. Pentru produsele din China, ar trebui taxe de 60%. Scopul este de a revigora producția americană. De exemplu, producătorii străini ar trebui să-și construiască mașinile în SUA.

Excedentul de export german nu-i place lui Trump

Dar chiar reprezintă Trump o astfel de amenințare pentru Euro, așa cum sugerează experții de la Goldman Sachs? Excedentele extrem de mari de export ale Germaniei în comerțul cu SUA nu sunt pe placul republicanului, lucru criticat deja de Trump, în primul său mandat.

Din 2017 nicio altă țară nu a avut surplusuri la export atât de mari în economia germană precum SUA. În 2023 exporturile germane către Statele Unite au depășit importurile de acolo cu 63,4 miliarde de dolari – o valoare record.

Asemenea cifre i-ar putea oferi lui Trump un argument puternic pentru tarifele vamale mai mari ale SUA. La acestea se adaugă planurile sale de a reduce taxele și de a reduce imigrația, ceea ce ar duce la creșterea inflației.

Toate acestea, combinate, ar crea „un cocktail” despre care experții spun că ar putea încuraja, de fapt, o creștere a dolarului. Pe lângă Goldman Sachs la acest lucru se așteaptă și alte bănci precum Morgan Stanley și Deutsche Bank, potrivit publicației citate.

Trump și „dolarul tare”

Și totuși, prezumția unui dolar puternic sub Trump poate fi prematură. Însuși fostul președinte (care are și un remarcabil parcurs antreprenorial) critică, în mod regulat, puterea dolarului și chiar acuză țări precum China și Japonia că își manipulează și își slăbesc intenționat monedele.

Pentru Trump dolarul puternic a fost și este de vină pentru deficitul comercial al Americii și pentru declinul industriei sale.

Trump nu este văzut ca un susținător al unei „politici puternice a dolarului”, subliniază Christian Apelt, analistul valutar de la Helaba. Adjunctul lui Trump, J.D. Vance, solicită chiar în mod direct o devalorizare a dolarului și, de asemenea, critică rolul său de monedă de rezervă a lumii.

O privire asupra istoriei arată, de asemenea, că dolarul tinde să slăbească sub președinții republicani – nu să se consolideze. În medie, indicele dolarului s-a apreciat cu trei până la patru procente sub președinți americani democrați și s-a depreciat într-o măsură similară sub cei republicani, explică expertul Helaba.

Trecutul recent confirmă această tendință: sub președintele Trump, moneda americană a pierdut câteva procente, doar pentru a câștiga din nou, semnificativ, sub succesorul său, Joe Biden.

Protecționism al SUA vs. politici monetare schimbate, la Frankfurt

Dar, indiferent dacă dolarul va crește și Euro se va prăbuși, sau nu, sub o prezumtivă președinție a lui Trump, cert este că o politică economică protecționistă a SUA – precum cea pe care o are în vedere fostul președinte, ar dăuna semnificativ economiilor partenerilor săi comerciali. Germania și UE ar fi, și ele, profund afectate.

Institutul pentru Macroeconomie și Cercetarea Ciclului de Afaceri (IMK) din Düsseldorf, afiliat la sindicate, a calculat recent că produsul intern brut (PIB) german ar putea fi cu 1% mai mic, în primii doi ani de la introducerea taxelor vamale mărite ale SUA.

Cu toate acestea, dacă performanța economică a Germaniei, a celei mai mari economii din zona Euro, va fi supusă unei presiuni atât de masive sub președintele american Trump, probabil că și politicienii monetari de la Banca Centrala Europeana din Frankfurt se vor simți obligați să acționeze.

Scăderea ratelor dobânzilor în zona Euro ar fi consecința logică, ce ar forța investitorii să iasă din Euro și să intre în dolar, iar astfel să slăbească Euro pe piețele valutare.

Acest lucru ar reduce importurile din Germania în SUA și, astfel, ar întări din nou cererea de produse germane, contracarând, într-o oarecare măsură, efectul intenționat de Trump al politicii sale vamale.

Spiritul strămoșilor germani

Dat fiind că alegerile prezidențiale din SUA au loc marți, reamintim că Donald Trump are rădăcini germane, deși nu și le-a asumat, pe față. În biografia „The Trumps”, Gwenda Blair a trasat drumul a trei generații ale familiei Trump, începând cu bunicul lui Donald Trump, Friedrich, care a emigrat din Germania în SUA, în 1885.

Iar într-un interviu acordat câțiva ani mai târziu publicației germane, Sueddeutsche Zeitung, autoarea arată care e spiritul strămoșilor, întrupat în ex-președintele SUA: toți Trump-ii au un ascuțit simț în a recunoaște o afacere bună, o piață care promite succes și ce se poate vinde acolo.

Iar acum, pentru a doua oară, „piața pe care promite succes” candidatul republican Donald Trump e nu mai puțin decât întreaga Americă.