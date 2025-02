Tensiuni la ONU și G7: SUA, nou mesaj clar privind schimbarea politicii față de Rusia

Steaguri pentru comemorarea soldaților ucraineni căzuți la datorie, Kiev, Ucraina, 18 februarie 2025 FOTO: BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch / imago stock and people / Profimedia

Statele Unite refuză să susțină un proiect de rezoluție ONU pentru marcarea a trei ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, document care sprijină integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă agresiunea rusă, au declarat joi trei surse diplomatice pentru Reuters, conform Agerpres.

Proiectul de rezoluție a Adunării generale a ONU, consultat de Reuters, condamnă agresiunea rusă și reafirmă angajamentul față de „suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în interiorul frontierelor sale recunoscute internațional”.

„În anii precedenți, Statele Unite a susținut consecvent astfel de rezoluții în sprijinul unei păci juste în Ucraina”, a declarat o sursă, care a solicitat anonimatul ținând cont de sensibilitatea chestiunilor discutate.

Prima sursă diplomatică a declarat pentru Reuters că rezoluția este susținută de peste 50 de țări. Deocamdată nu este clar când expiră termenul pentru sprijinirea rezoluției și Washingtonul s-ar putea răzgândi, notează Reuters.

Procedura de vot la ONU poate merge înainte și fără sprijinul Statelor Unite, dar ar putea fi mai puțin probabil să obțină o susținere largă în cadrul Adunării Generale.

O a doua sursă diplomatică, care de asemenea a solicitat anonimatul, a spus: „Pentru moment, situația este că ei (Statele Unite) nu vor semna”. Conform aceleiași surse, se depun eforturi pentru obținerea sprijinului din partea altor țări, printre care cele din Sudul global.



SUA refuză să catalogheze Rusia drept agresor

Statele Unite se opun eforturilor de a eticheta Rusia drept agresor în cadrul unei declarații a Grupului celor Șapte (G7), care marchează împlinirea a trei ani de la invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, a relatat joi Financial Times, conform The Times of Moscow.

Din 2022, G7 a emis anual o declarație de susținere a Ucrainei pe data de 24 februarie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă.

„Americanii blochează această formulare, dar noi continuăm să lucrăm la acest subiect și suntem optimiști că vom ajunge la un acord”, a spus un oficial pentru FT.

Refuzul Washingtonului de a folosi termenul „agresor” reflectă o schimbare mai largă în politica americană, care s-a referit din ce în ce mai mult la război ca fiind „conflictul din Ucraina”, potrivit a două surse FT.