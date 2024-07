Tragere la sorți de coșmar pentru Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian la JO 2024 de la Paris

Joi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor feminine de tenis de la Jocurile Olimpice de la Paris, iar Ana Bogdan, Irina Begu și Jaqueline Cristian au fost ocolite de noroc.

Irina Begu va juca contra liderei WTA, Iga Swiatek, Ana Bogdan se va duela cu Jasmine Paolini (finalistă recent la Roland Garros și Wimbledon), iar Jaqueline Cristian va da peste Elena Rybakina (favorită 3 la Paris și campioană la Wimbledon în 2022).

În mod cert, Irina va juca în turul întâi de la JO 2024 cu cel mai greu adversar posibil, Iga Swiatek.

Poloneza se simte precum acasă în complexul de la Roland Garros (acolo unde se va disputa turneul olimpic), ea cucerind trofeul în 4 din ultimele cinci ediții ale Grand Slamului parizian.

Swiatek a câștigat categoric, scor 6-1, 6-0, singurul meci direct jucat până acum contra Irinei. Se întâmpla la Wimbledon, ediția din 2021.

Ocupantă a locului 96 în ierarhia mondială, Ana Bogdan nu a avut nici ea noroc la tragerea la sorți, sportiva noastră urmând să dea în primul tur peste Jasmine Paolini.

Italianca este cap de serie patru la Paris și traversează cea mai bună perioadă de până acum a carierei. Jasmine este finalistă la ultimele două Grand Slamuri jucate în tenis, ea fiind învinsă în ultimul act de la Roland Garros de Iga Swiatek, iar la Wimbledon de Barbora Krejcikova.

Cele două nu s-au mai întâlnit până acum.

Jaqueline Cristian (61 WTA) va juca în runda inaugurală de la JO cu Elena Rybakina, una dintre cele mai puternice jucătoare din circuitul mondial.

Cap de serie trei la Paris, Rybakina este o prezență constantă în fazele superioare ale Grand Slamurilor, sportiva care reprezintă Kazahstan cucerind trofeul de la Wimbledon în 2022.

De-a lungul timpului, Jaqueline și Elena s-au întâlnit de două ori, scorul fiind 1-1.

Rybakina a câștigat categoric, scor 6-1, 6-0, la București, în 2019, în timp ce Jaqueline Cristian a avut câștig de cauză la Doha, în 2022, scor 6-4, 6-3.

Iga Swiatek’s possible path to winning a medal at the Paris Olympics:



R1 – Begu



R2 – Podoroska / Parry



R3 – Noskova / Cocciaretto / Shnaider / Xiyu Wang



QF – Collins / Ostapenko / Wozniacki



SF – Rybakina / Osaka / Muchova / Zheng



F – Gauff / Paolini / Krejcikova / Pegula /… pic.twitter.com/t8ChhlqYgG