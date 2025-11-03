Trump deplânge situația „tragică” din familia regală britanică, pe fondul presiunilor legate de scandalul Epstein

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de legăturile acestuia din urmă cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

„Este un lucru teribil ce i s-a întâmplat familiei”, le-a spus Trump reporterilor de la bordul Air Force One, după ce a fost întrebat despre acțiunea regelui Charles. „A fost o situație tragică și este păcat. Îmi pare rău pentru familie”, a afirmat el, potrivit Agerpres.

Palatul Buckingham a anunțat joi că Charles i-a retras lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, titlul de prinț și l-a forțat să-și părăsească locuința din Windsor, încercând să distanțeze familia regală de el din cauza legăturilor sale cu scandalul Epstein. A fost una dintre cele mai dramatice mișcări împotriva unui membru al familiei regale din istoria britanică modernă.

Trump, un fost prieten al lui Epstein, s-a confruntat cu propriile probleme legate de căderea finanțatorului discreditat, democrații – și unii republicani – cerând administrației sale să publice dosarele guvernamentale legate de cazul Epstein.

Deși a recunoscut că îl cunoștea pe Epstein din contexte sociale cu ani în urmă, Trump a spus că s-a distanțat de acesta cu mult înainte de moartea lui Epstein în închisoare în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzația de abuz sexual asupra mai multor adolescente. Sute de femei au spus că Epstein le-a abuzat.

În septembrie, democrații din Camera Reprezentanților din SUA au făcut public un bilet de ziua de naștere pe care Trump i l-ar fi scris lui Epstein în urmă cu mai bine de 20 de ani. Scrisoarea, a cărei autenticitate este negată de Casa Albă, include fraza „Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.