Trump: „Putin trage de timp, dar eu sunt bun la astfel de trucuri. Vrea un acord”

Președintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în același timp că acesta dorește un acord, a consemnat AFP, conform Agerpres.

„Da, sunt”, a spus Trump, întrebat dacă este îngrijorat de posibilitatea ca liderul de la Kremlin să încerce să câștige timp.

„Este posibil. Da, un pic de timp”, a adăugat el în fața presei, la primirea la Casa Albă a omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Dar cred că sunt destul de bun la astfel de trucuri. Cred că el (Putin n.r.) vrea să încheie un acord”, a mai apreciat el.

„Cred că ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână, chiar cred. Și dacă nu le-am fi dat rachete antitanc (ucrainenilor, în primul lui mandat la Casa Albă, n.r.), după cum știți, Javelin li se spune, s-au blocat în noroi, ar fi fost la Kiev foarte rapid (…). A fost un moment foarte interesant acela, când tancurile au început să se miște, iar un general deștept a zis, «haideți să mergem prin noroi, în loc să mergem pe autostradă»”, a mai spus președintele Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a fost primit la Casa Albă de Donald Trump, vineri, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta cu Vladimir Putin pentru a încerca să medieze o încheiere a războiului din Ucraina.

Zelenski, care a ajuns joi la Washington, a făcut a treia sa vizită la Casa Albă de când Trump s-a întors la putere, după o confruntare televizată dezastruoasă în februarie și o întâlnire de împăcare în august, în contextul în care poziția liderului american față de război oscilează constant.

Ultima schimbare de atitudine a lui Trump a avut loc în ajunul vizitei lui Zelenski. El a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta, probabil în următoarele două săptămâni, într-o nouă încercare de a ajunge la un acord de pace și de a pune capăt invaziei Moscovei lansate în 2022.

Ucraina spera că vizita lui Zelenski va viza mai mult sporirea presiunii asupra lui Putin, în special prin obținerea de rachete de croazieră Tomahawk produse în SUA, cu rază lungă de acțiune și capabile să lovească adânc în Rusia.

Trump a declarat joi că a avut un apel „foarte productiv” cu Putin și că se vor întâlni în capitala Ungariei. El a adăugat că speră să aibă „întâlniri separate, dar egale” cu amândoi, Putin și Zelenski, dar nu a oferit detalii suplimentare.