Tudor Chirilă, antrenorul record de la Vocea României. De opt ori câștigător cu echipa sa

Tudor Chirilă și Alessia. Foto: Facebook Tudor Chirilă

Marea finală Vocea României, sezonul 13, a avut loc vineri seară, iar câștigătoarea este Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă. Este pentru a opta oară când Tudor Chirilă reușește să câștige competiția cu echipa pe care a antrenat-o.

Vocea României, emisiunea muzicală unde participanții concurează pentru titlul de „cea mai bună voce” din țară și premiul de 100.000 de euro, a debutat cu primul sezon în 2011. Tudor Chirilă este jurat la „Vocea României” din anul 2014 și este antrenorul care a dat cei mai mulţi câştigători la Vocea României.

Aseară, prin Alessia Pop, artistul a câştigat Vocea României a cincea oară consecutiv şi a opta oară în total. Anul trecut, concurenta care a ieșit câștigătoare a venit tot din echipa lui Chirilă: Aura Şova, notează Pagina de Media.

Sezoanele în care echipa lui Tudor Chirilă a câștigat Vocea României sunt:

  • 2014: Tiberiu Albu
  • 2015: Cristina Bălan
  • 2016: Teodora Buciu
  • 2019: Dragoș Moldovan
  • 2022: Iulian Nunucă
  • 2023: Alexandra Căpitănescu
  • 2024: Aura Șova
  • 2025: Alessia Pop

Vocea României, cea mai audiată emisiune din România

Vocea României 2025 a avut o audiență maximă de 1,4 milioane de telespectatori în toată țara.

Finala emisiunii Vocea României a adunat în medie vineri, în intervalul 20:30 – 24:00, 1,12 milioane de telespectatori pe minut, pe publicul all național. Maximul Vocii a fost în sfertul de oră de la început, când 1,4 milioane de telespectatori s-au uitat la emisiunea-concurs, potrivit datelor consultate de HotNews.

Și anul trecut, finala Vocea României a fost cel mai urmărit prograt TV pe intervalul orar de difuzare. Ultima fază a show-ului din 2024, câştigată de Aura Şova, a ţinut Pro TV pe prima poziţie în audienţe la acel moment, scria Pagina de Media.

Vârfurile concursului au sărit de un milion şi jumătate de români, conform reprezentanților ProTV.

